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Аякс в концовке вырвал у Витеса победу в финале Кубка Нидерландов

Нидерланды
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20-й национальный Кубок в копилку "Аякса"

Аякс в концовке вырвал у Витеса победу в финале Кубка Нидерландов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В финале Кубка Нидерландов встречались "Аякс" и "Витесс". "Сыны Божии" первыми открыли счет в игре, благодаря голу Гравенберха на 23-й минуте встречи. Спустя 7 минут номинальные гости уравняли шансы команд на победу.

А в самой концовке встречи - на 1-й компенсированной к основному времени поединка минуте Давид Нерес подарил "Аяксу" победу. Этот триумф в национальном Кубке стал уже 20-м в истории клуба.

Финал, Кубок Нидерландов

Роттердам

"Аякс" - "Витесс" 2:1

Голы: Райан Гравенберх 23, Давид Нерес 90+1 - Лои Опенда 30

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В статье: Аякс (Амстердам) Витесс (Арнем) Кубок Нидерландов
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