Аякс - ПСВ. Анонс и прогноз матча чемпионата Нидерландов на 24.10.2021

Чемпионат Нидерландов, 10-й тур

24 октября, 17:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк

Прямая трансляция: Футбол 2

Две крупнейшие силы нидерландского футбола встретятся в очном противостоянии. Как обычно, оба коллектива бок о бок идут по турнирной таблице на лидирующих позициях, и именно личное противостояние должно решить, кто же готов единолично уверенно возглавить турнирку. Для "Аякса" этот матч более принципиальный, ведь надо отомстить за сокрушительное поражение в Суперкубке несколько месяцев назад. "ПСВ" же наоборот будет стараться этот результат повторить.

Удивительно начали сезон подопечные Тен Хага. Сразу в стартовом матче за Суперкубок Нидерландов уступили "ПСВ" 0:4 на "Йохан Кройф Арене", да еще и с удалением. Это был матч, где не получалось все, что можно, а у соперника все наоборот - удача была на его стороне. Главное, что команда после того сделала выводы и только два раза потеряла очки: на выезде против "Твенте" (1:1) и дома против "Утрехта" 0:1.

Сейчас амстердамцы лидируют как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Классически - много их забитых голов. Сейчас с 32-ю забитыми мячами, двумя пропущенными и 22-ю очками в активе "Аякс" занимает первое место в турнирке. В то же время в еврокубках дела еще лучше: девять очков из девяти возможных, всего один пропущенный гол при 11 забитых и то же лидерство в квартете.

Интересно, что в обоих турнирах лучшим бомбардиром команды является Себастьен Алле из шестью голами и двумя асистами в каждом соревновании. Также активен в создании голов и многолетний лидер "Аякса" Тадич, в активе которого пока 13 результативных действий (4+9) в сезоне. Они готовы к матчу и будут стремиться продемонстрировать свою результативность против "ПСВ". А вот сделать это не смогут защитник Клайбер и голкиперы Онана и Стекеленбург - все уже давно не помощники команде.

