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Аякс - ПСВ. Анонс и прогноз матча чемпионата Нидерландов на 24.10.2021
Легендарные лидеры "Эредивизи" сойдутся на поле
ФК Аякс
Чемпионат Нидерландов, 10-й тур
24 октября, 17:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Сердар Гезюбююк
Прямая трансляция: Футбол 2
Две крупнейшие силы нидерландского футбола встретятся в очном противостоянии. Как обычно, оба коллектива бок о бок идут по турнирной таблице на лидирующих позициях, и именно личное противостояние должно решить, кто же готов единолично уверенно возглавить турнирку. Для "Аякса" этот матч более принципиальный, ведь надо отомстить за сокрушительное поражение в Суперкубке несколько месяцев назад. "ПСВ" же наоборот будет стараться этот результат повторить.
Describe this match in one word.— AFC Ajax (@AFCAjax) October 23, 2021
We’ll start: ???????????????????????????? ????#ajapsv pic.twitter.com/rKHDt49XC8
"Аякс"
Удивительно начали сезон подопечные Тен Хага. Сразу в стартовом матче за Суперкубок Нидерландов уступили "ПСВ" 0:4 на "Йохан Кройф Арене", да еще и с удалением. Это был матч, где не получалось все, что можно, а у соперника все наоборот - удача была на его стороне. Главное, что команда после того сделала выводы и только два раза потеряла очки: на выезде против "Твенте" (1:1) и дома против "Утрехта" 0:1.
Сейчас амстердамцы лидируют как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Классически - много их забитых голов. Сейчас с 32-ю забитыми мячами, двумя пропущенными и 22-ю очками в активе "Аякс" занимает первое место в турнирке. В то же время в еврокубках дела еще лучше: девять очков из девяти возможных, всего один пропущенный гол при 11 забитых и то же лидерство в квартете.
Кадры хозяев
Интересно, что в обоих турнирах лучшим бомбардиром команды является Себастьен Алле из шестью голами и двумя асистами в каждом соревновании. Также активен в создании голов и многолетний лидер "Аякса" Тадич, в активе которого пока 13 результативных действий (4+9) в сезоне. Они готовы к матчу и будут стремиться продемонстрировать свою результативность против "ПСВ". А вот сделать это не смогут защитник Клайбер и голкиперы Онана и Стекеленбург - все уже давно не помощники команде.
Training vibesss ????— AFC Ajax (@AFCAjax) October 23, 2021
Who do you want to see?#ajapsv pic.twitter.com/EdUAshjvbz
"ПСВ"
Эйндховенцы - команда, которая уже столкнулась с украинским следом в текущем сезоне. С плей-офф раунда Лиги чемпионов ее выбила "Бенфика", а украинский форвард Роман Яремчук записал в свой актив ассист в одном из матчей. Собственно поэтому и "ПСВ" выступает в Лиге Европы, где, кстати, довольно сильная группа. В квартете с "Монако", "Реал Сосьедад" и "Штурмом" подопечные Шмидта пока расположились на третьем месте с четырьмя очками в активе. Только с австрийцами смогли эйндховенцы одержать победу - с двумя другими командами было им очень трудно.
В Эредивизи тоже не без осечек. В семи матчах "ПСВ" победил, но в одном из отрезков за шесть дней сразу дважды проиграл. Одно из поражений было особенно болезненным: 0:4 дома против "Фейеноорда". Однако и "Аякс" не святой, так что разрыв между командами всего одно очко, но в спину уже дышит Утрехт, у которого 20 зачетных пунктов.
Кадры гостей
"ПСВ" продолжает раскрывать таланты, и одним из таких открытий в этом сезоне может стать нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпе. На счету 22-летнего игрока уже 7 голов и 8 ассистов в 19 матчах этого сезона. С другой стороны - в атаке в Ейндоховене есть опыт: 34-летний израильский бомбардир Захави, который стал известным именно благодаря своим голам за сборную. Ну и, конечно, о не менее опытном Гетце не нужно забывать.
Перед матчем в лазарете гостей сразу шесть игроков: Доан, Крекелс, Ледесма, Самбо, Мадуеке и тот же Гакпе. Оба последних травмировались в предыдущем поединке против "Монако" в ЛЕ и пока неизвестно сыграют ли сегодня.
Последние матчи "Аякса" и "ПСВ"
Последние пять встреч хозяев
- 19.10.2021. "Аякс" - "Боруссия" Д 4:0 (ЛЧ)
- 16.10.2021. "Херенвен" - "Аякс" 0:2 (Эредивизи)
- 03.10.2021. "Аякс" - "Утрехт" 0:1 (Эредивизи)
- 28.09.2021. "Аякс" - "Бешикташ" 2:0 (ЛЧ)
- 25.09.2021. "Аякс" - "Гронинген" 3:0 (Эредивизи)
Последние пять встреч гостей
- 21.10.2021. "ПСВ" - "Монако" 1: 2 (ЛЕ)
- 16.10.2021. "ПСВ" - "Зволле" 3:1 (Эредивизи)
- 03.10.2021. "ПСВ" - "Спарта" Роттердам 2:1 (Эредивизи)
- 30.09.2021. "Штурм" - "ПСВ" 1:4 (ЛЕ)
- 25.09.2021. "Виллем II" - "ПСВ" 2:1 (Эредивизи)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|О
|1
|"Аякс"
|9
|7
|1
|1
|32
|2
|22
|2
|"ПСВ"
|9
|7
|0
|2
|22
|12
|21
Личные встречи между "Аяксом" и "ПСВ"
Сегодняшний матч станет 140-м в истории противостояний между легендарными нидерландскими клубами. Сейчас по победам на совсем чуть-чуть впереди "ПСВ": 57 против 55. Еще в 27 встречах была зафиксирована ничья. Последний раз команды играли между собой в начале августа в том же поединке за Суперкубок Нидерландов, когда "ПСВ" уничтожил своего принципиального оппонента со счетом 4:0. Интересно, что это будет уже их пятый поединок в этом календарном году.
Последние пять матчей между командами
- 07.08.2021. "Аякс" - "ПСВ" 0:4 (Суперкубок Нидерландов)
- 28.02.2021. "ПСВ" - "Аякс" 1:1 (Эредивизи)
- 10.02.2021. "Аякс" - "ПСВ" 2:1 (Кубок Нидерландов)
- 10.01.2021. "Аякс" - "ПСВ" 2:2 (Эредивизи)
- 02.02.2020. "Аякс" - "ПСВ" 1:0 (Эредивизи)
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Ставки и коэффициенты на матч "Аякс" - "ПСВ"
Прогноз на матч "Аякс" - "ПСВ" от UA-Футбол
Если считать, что результат в Суперкубке - случайность, то "Аякс" выглядит явного лидером этой встречи. У команды более ярко выраженный атакующий потенциал, надежная оборона, и еще домашние трибуны будут в этой встрече на их стороне. Много голов ждать не стоит, ведь матч все-таки принципиальный: не будут команды гнаться сломя голову вперед. Прогноз: победа "Аякса" в один мяч.
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