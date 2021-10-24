Аякс - ПСВ. Анонс и прогноз матча чемпионата Нидерландов на 24.10.2021

Чемпионат Нидерландов, 10-й тур

24 октября, 17:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк

Прямая трансляция: Футбол 2

Две крупнейшие силы нидерландского футбола встретятся в очном противостоянии. Как обычно, оба коллектива бок о бок идут по турнирной таблице на лидирующих позициях, и именно личное противостояние должно решить, кто же готов единолично уверенно возглавить турнирку. Для "Аякса" этот матч более принципиальный, ведь надо отомстить за сокрушительное поражение в Суперкубке несколько месяцев назад. "ПСВ" же наоборот будет стараться этот результат повторить.

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"Аякс"

Удивительно начали сезон подопечные Тен Хага. Сразу в стартовом матче за Суперкубок Нидерландов уступили "ПСВ" 0:4 на "Йохан Кройф Арене", да еще и с удалением. Это был матч, где не получалось все, что можно, а у соперника все наоборот - удача была на его стороне. Главное, что команда после того сделала выводы и только два раза потеряла очки: на выезде против "Твенте" (1:1) и дома против "Утрехта" 0:1.

Сейчас амстердамцы лидируют как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Классически - много их забитых голов. Сейчас с 32-ю забитыми мячами, двумя пропущенными и 22-ю очками в активе "Аякс" занимает первое место в турнирке. В то же время в еврокубках дела еще лучше: девять очков из девяти возможных, всего один пропущенный гол при 11 забитых и то же лидерство в квартете.

Кадры хозяев

Интересно, что в обоих турнирах лучшим бомбардиром команды является Себастьен Алле из шестью голами и двумя асистами в каждом соревновании. Также активен в создании голов и многолетний лидер "Аякса" Тадич, в активе которого пока 13 результативных действий (4+9) в сезоне. Они готовы к матчу и будут стремиться продемонстрировать свою результативность против "ПСВ". А вот сделать это не смогут защитник Клайбер и голкиперы Онана и Стекеленбург - все уже давно не помощники команде.

Training vibesss ????



Who do you want to see?#ajapsv pic.twitter.com/EdUAshjvbz — AFC Ajax (@AFCAjax) October 23, 2021

"ПСВ"

Эйндховенцы - команда, которая уже столкнулась с украинским следом в текущем сезоне. С плей-офф раунда Лиги чемпионов ее выбила "Бенфика", а украинский форвард Роман Яремчук записал в свой актив ассист в одном из матчей. Собственно поэтому и "ПСВ" выступает в Лиге Европы, где, кстати, довольно сильная группа. В квартете с "Монако", "Реал Сосьедад" и "Штурмом" подопечные Шмидта пока расположились на третьем месте с четырьмя очками в активе. Только с австрийцами смогли эйндховенцы одержать победу - с двумя другими командами было им очень трудно.

В Эредивизи тоже не без осечек. В семи матчах "ПСВ" победил, но в одном из отрезков за шесть дней сразу дважды проиграл. Одно из поражений было особенно болезненным: 0:4 дома против "Фейеноорда". Однако и "Аякс" не святой, так что разрыв между командами всего одно очко, но в спину уже дышит Утрехт, у которого 20 зачетных пунктов.

Кадры гостей

"ПСВ" продолжает раскрывать таланты, и одним из таких открытий в этом сезоне может стать нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпе. На счету 22-летнего игрока уже 7 голов и 8 ассистов в 19 матчах этого сезона. С другой стороны - в атаке в Ейндоховене есть опыт: 34-летний израильский бомбардир Захави, который стал известным именно благодаря своим голам за сборную. Ну и, конечно, о не менее опытном Гетце не нужно забывать.

Перед матчем в лазарете гостей сразу шесть игроков: Доан, Крекелс, Ледесма, Самбо, Мадуеке и тот же Гакпе. Оба последних травмировались в предыдущем поединке против "Монако" в ЛЕ и пока неизвестно сыграют ли сегодня.

Последние матчи "Аякса" и "ПСВ"

Последние пять встреч хозяев

19.10.2021. "Аякс" - "Боруссия" Д 4:0 (ЛЧ)

16.10.2021. "Херенвен" - "Аякс" 0:2 (Эредивизи)

03.10.2021. "Аякс" - "Утрехт" 0:1 (Эредивизи)

28.09.2021. "Аякс" - "Бешикташ" 2:0 (ЛЧ)

25.09.2021. "Аякс" - "Гронинген" 3:0 (Эредивизи)

Последние пять встреч гостей

21.10.2021. "ПСВ" - "Монако" 1: 2 (ЛЕ)

16.10.2021. "ПСВ" - "Зволле" 3:1 (Эредивизи)

03.10.2021. "ПСВ" - "Спарта" Роттердам 2:1 (Эредивизи)

30.09.2021. "Штурм" - "ПСВ" 1:4 (ЛЕ)

25.09.2021. "Виллем II" - "ПСВ" 2:1 (Эредивизи)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П МЗ МП О 1 "Аякс" 9 7 1 1 32 2 22 2 "ПСВ" 9 7 0 2 22 12 21

Личные встречи между "Аяксом" и "ПСВ"

Сегодняшний матч станет 140-м в истории противостояний между легендарными нидерландскими клубами. Сейчас по победам на совсем чуть-чуть впереди "ПСВ": 57 против 55. Еще в 27 встречах была зафиксирована ничья. Последний раз команды играли между собой в начале августа в том же поединке за Суперкубок Нидерландов, когда "ПСВ" уничтожил своего принципиального оппонента со счетом 4:0. Интересно, что это будет уже их пятый поединок в этом календарном году.

Последние пять матчей между командами

07.08.2021. "Аякс" - "ПСВ" 0:4 (Суперкубок Нидерландов)

28.02.2021. "ПСВ" - "Аякс" 1:1 (Эредивизи)

10.02.2021. "Аякс" - "ПСВ" 2:1 (Кубок Нидерландов)

10.01.2021. "Аякс" - "ПСВ" 2:2 (Эредивизи)

02.02.2020. "Аякс" - "ПСВ" 1:0 (Эредивизи)

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Ставки и коэффициенты на матч "Аякс" - "ПСВ"

Прогноз на матч "Аякс" - "ПСВ" от UA-Футбол

Если считать, что результат в Суперкубке - случайность, то "Аякс" выглядит явного лидером этой встречи. У команды более ярко выраженный атакующий потенциал, надежная оборона, и еще домашние трибуны будут в этой встрече на их стороне. Много голов ждать не стоит, ведь матч все-таки принципиальный: не будут команды гнаться сломя голову вперед. Прогноз: победа "Аякса" в один мяч.