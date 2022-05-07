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Легендарный полузащитник стал ассистентом тренера сборной Нидерландов
Возвращение в родную команду
Eurosport
Бывший полузащитник "Аякса", "Милана", "Ювентуса", "Барселоны" и "Интера" Эдгар Давидс стал помощником главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает официальный Твиттер "Оранье".
???? Meet our new assistant coach! ????— OnsOranje (@OnsOranje) May 6, 2022
↳ Former international ???????????????????? ????????????????????????! ???? pic.twitter.com/7etjPXirfu
Контракт с ним был заключен до конца 2022 года, собственно и до этого периода действительно соглашение с действующим наставником сборной Нидерландов Луи ван Галом.
Отметим, что ван Гал объявил о том, что он заболел раком простаты – это стало причиной его ухода из команды после конца Чемпионата мира-2022. На смену ему придет Рональд Куман.
Напомним, что Эдгар Давид ранее выступал за сборную Нидерландов. В его активе шесть голов и шесть ассистов в 74-х встречах в составе "Оранье". Вместе с командой он дважды доходил до полуфинала ЧЕ (2000, 2004 гг.), а также один раз до полуфинала ЧМ (1998 г.).
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