Легендарный полузащитник стал ассистентом тренера сборной Нидерландов

Бывший полузащитник "Аякса", "Милана", "Ювентуса", "Барселоны" и "Интера" Эдгар Давидс стал помощником главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает официальный Твиттер "Оранье".

