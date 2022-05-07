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Легендарный полузащитник стал ассистентом тренера сборной Нидерландов

Нидерланды
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Возвращение в родную команду

Легендарный полузащитник стал ассистентом тренера сборной Нидерландов

Eurosport

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Бывший полузащитник "Аякса", "Милана", "Ювентуса", "Барселоны" и "Интера" Эдгар Давидс стал помощником главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает официальный Твиттер "Оранье".

Контракт с ним был заключен до конца 2022 года, собственно и до этого периода действительно соглашение с действующим наставником сборной Нидерландов Луи ван Галом.

Отметим, что ван Гал объявил о том, что он заболел раком простаты – это стало причиной его ухода из команды после конца Чемпионата мира-2022. На смену ему придет Рональд Куман.

Напомним, что Эдгар Давид ранее выступал за сборную Нидерландов. В его активе шесть голов и шесть ассистов в 74-х встречах в составе "Оранье". Вместе с командой он дважды доходил до полуфинала ЧЕ (2000, 2004 гг.), а также один раз до полуфинала ЧМ (1998 г.).

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В статье: Нидерланды Эдгар Давидс Луи Ван Гал
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