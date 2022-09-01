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На замену Антони. Аякс подписал полузащитника сборной Аргентины
Лукас будет играть на правах аренды
Фото: ajax.nl
Нидерландский "Аякс" объявил о трансфере полузащитника "Севильи" Лукаса Окампоса.
Аргентинский футболист был арендован на один сезон - до 30 июня 2023 года. Кроме того, у нидерландцев есть право выкупа Окампоса по окончании срока арендного соглашения.
В минувшем сезоне Лукас провел 42 матча за "нервионцев" во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Он также является игроком сборной Аргентины.
Отметим, что Окампос может стать прямой заменой Антони, который перешел в "Манчестер Юнайтед" за 95+5 миллионов евро.
????????????♥️— AFC Ajax (@AFCAjax) September 1, 2022
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