На замену Антони. Аякс подписал полузащитника сборной Аргентины

Нидерландский "Аякс" объявил о трансфере полузащитника "Севильи" Лукаса Окампоса.

Аргентинский футболист был арендован на один сезон - до 30 июня 2023 года. Кроме того, у нидерландцев есть право выкупа Окампоса по окончании срока арендного соглашения.

В минувшем сезоне Лукас провел 42 матча за "нервионцев" во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Он также является игроком сборной Аргентины.

Отметим, что Окампос может стать прямой заменой Антони, который перешел в "Манчестер Юнайтед" за 95+5 миллионов евро.