  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Игроки ПСВ не дают зазвездиться Хави Симонсу: одноклубники заставили молодую звезду мыть их бутсы – Видео
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки ПСВ не дают зазвездиться Хави Симонсу: одноклубники заставили молодую звезду мыть их бутсы – Видео

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

Потом скажет спасибо

Игроки ПСВ не дают зазвездиться Хави Симонсу: одноклубники заставили молодую звезду мыть их бутсы – Видео

Фото: twitter.com/PSV

Новина українською

Игрок "ПСВ" Нони Мадуэке выложил в инстаграм историю, где 19-летний Хави Симонс моет бутсы одноклубников после тренировки. Он подписал публикацию так: "Надо убедиться, что наша юная суперзвезда твердо стоит на ногах".

В самом ролике Мадуэке подошел к Симонсу, приобьнял его и сказал: "Вот что происходит. Спасибо, брат".

После этого ему дает бутсы оператор ролика, а потом подходит голкипер и дает свои перчатки. Хави любезно соглашается помыть и их.

Хави является воспитанником "Барселоны". В 2019-м он перешел в "ПСЖ", но летом 2022-го ушел в "ПСВ". В этом сезоне он провел 24 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю
yellow-arrow
Официально: Аякс подписал голкипера Вильярреала Рульи
yellow-arrow
Экс-игрок Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов перенес инсульт. Ему 49 лет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thesun.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде