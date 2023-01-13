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Игроки ПСВ не дают зазвездиться Хави Симонсу: одноклубники заставили молодую звезду мыть их бутсы – Видео
Потом скажет спасибо
Фото: twitter.com/PSV
Игрок "ПСВ" Нони Мадуэке выложил в инстаграм историю, где 19-летний Хави Симонс моет бутсы одноклубников после тренировки. Он подписал публикацию так: "Надо убедиться, что наша юная суперзвезда твердо стоит на ногах".
В самом ролике Мадуэке подошел к Симонсу, приобьнял его и сказал: "Вот что происходит. Спасибо, брат".
После этого ему дает бутсы оператор ролика, а потом подходит голкипер и дает свои перчатки. Хави любезно соглашается помыть и их.
Xavi Simons’ PSV teammates making sure their young superstar keeps his feet on the ground by washing their boots after training.— Rokob (@Kobimokosty) January 10, 2023
???? @Nonzinoo10 pic.twitter.com/DG3OyU4pS2
Хави является воспитанником "Барселоны". В 2019-м он перешел в "ПСЖ", но летом 2022-го ушел в "ПСВ". В этом сезоне он провел 24 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.
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