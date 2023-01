Игроки ПСВ не дают зазвездиться Хави Симонсу: одноклубники заставили молодую звезду мыть их бутсы – Видео

Игрок "ПСВ" Нони Мадуэке выложил в инстаграм историю, где 19-летний Хави Симонс моет бутсы одноклубников после тренировки. Он подписал публикацию так: "Надо убедиться, что наша юная суперзвезда твердо стоит на ногах".

В самом ролике Мадуэке подошел к Симонсу, приобьнял его и сказал: "Вот что происходит. Спасибо, брат".

После этого ему дает бутсы оператор ролика, а потом подходит голкипер и дает свои перчатки. Хави любезно соглашается помыть и их.

Xavi Simons’ PSV teammates making sure their young superstar keeps his feet on the ground by washing their boots after training.



