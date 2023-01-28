Аякс хотел заполучить одного из лучших наставников ЧМ-2022, но получил отказ

На днях амстердамский "Аякс" объявил о прекращении сотрудничества с наставником Альфредом Схредером из-за неудовлетворительных результатов команды.

Руководство "Аякса" начало активные поиски специалиста на вакантную позицию. Как сообщает издание De Telegraaf, предложение возглавить гранд нидерландского футбола получил хорват Златко Далич.

Однако, по данным источника, Далич отказался от полученного предложения. Причиной такому решению стало то, что тренер не захотел покидать национальную команду Хорватии, возглавляемую уже пять лет. Златко Далич хочет руководить командой в плей-офф Лиги наций, которая состоится в июне.

Стоит отметить, "Аякс" занимает пятое место в национальном первенстве после 18 сыгранных матчей, имея в своем активе 34 турнирных пункта.