В полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола

До полуфинала Кубка Нидерландов дошла команда "Спакенбург", представляющая третий дивизион страны (аналог нашей Второй лиги). Как отмечают местные СМИ, это лишь третий случай, когда любительская команда дошла до полуфинала национального Кубка.

В четвертьфинале "Спакенбург" разгромил "Утрехт" 4:1.

В полуфинале "Спакенбург" сыграет с одним из победителей пар: "Херенвен" (элита)/"Фейеноорд" (элита), ПСВ (элита)/ АДО Ден Гаг (второй по рангу дивизион) или "Де Графсхап" (второй по рангу дивизион) /"Аякс" (элита).

Как отмечает телеграмм-канал о Таблице коэффициентов, для того, чтобы "Спакенбургу" выйти на международную арену, нужно победить в Кубке Нидерландов. Выхода в финал будет недостаточно, даже если соперником там будет команда из топ-2 чемпионата (зоны Лиги чемпионов).

Также стоит отметить, что ранее команды, не представляющие первый или второй дивизион страны, в полуфинале Кубка Нидерландов вылетали.