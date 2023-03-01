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В полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола

Нидерланды
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До победы в турнире осталось два шага

В полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола

Фото - nos.nl / автор невідомий

UA-Футбол
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До полуфинала Кубка Нидерландов дошла команда "Спакенбург", представляющая третий дивизион страны (аналог нашей Второй лиги). Как отмечают местные СМИ, это лишь третий случай, когда любительская команда дошла до полуфинала национального Кубка.

В четвертьфинале "Спакенбург" разгромил "Утрехт" 4:1.

В полуфинале "Спакенбург" сыграет с одним из победителей пар: "Херенвен" (элита)/"Фейеноорд" (элита), ПСВ (элита)/ АДО Ден Гаг (второй по рангу дивизион) или "Де Графсхап" (второй по рангу дивизион) /"Аякс" (элита).

Как отмечает телеграмм-канал о Таблице коэффициентов, для того, чтобы "Спакенбургу" выйти на международную арену, нужно победить в Кубке Нидерландов. Выхода в финал будет недостаточно, даже если соперником там будет команда из топ-2 чемпионата (зоны Лиги чемпионов).

Также стоит отметить, что ранее команды, не представляющие первый или второй дивизион страны, в полуфинале Кубка Нидерландов вылетали.

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В статье: Кубок Нидерландов
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Источник:
nos.nl

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