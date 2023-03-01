Нидерланды
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Соперник Шахтера по Лиге Европы прошел в полуфинал Кубка Нидерландов
Фейеноорд выиграл тяжелый матч
В четвертьфинале Кубка Нидерландов между собой сыграли "Херенвен" и "Фейеноорд". Матч оказался трудным для обоих его участников, на двоих команды нанесли более тридцати ударов, но результативным оказался только один.
На 80-й минуте за "Фейеноорд" забил Хименес. Этот гол гарантировал команде выход в полуфинал Кубка Нидерландов.
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Отметим, что "Фейеноорд" – соперник "Шахтера" по 1/8-ой финала Лиги Европы. Первый матч противостояния состоится 9-го марта в Польше.
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