Соперник Шахтера по Лиге Европы прошел в полуфинал Кубка Нидерландов

В четвертьфинале Кубка Нидерландов между собой сыграли "Херенвен" и "Фейеноорд". Матч оказался трудным для обоих его участников, на двоих команды нанесли более тридцати ударов, но результативным оказался только один.

На 80-й минуте за "Фейеноорд" забил Хименес. Этот гол гарантировал команде выход в полуфинал Кубка Нидерландов.

Читайте также В полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола

Отметим, что "Фейеноорд" – соперник "Шахтера" по 1/8-ой финала Лиги Европы. Первый матч противостояния состоится 9-го марта в Польше.