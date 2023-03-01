  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Соперник Шахтера по Лиге Европы прошел в полуфинал Кубка Нидерландов
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соперник Шахтера по Лиге Европы прошел в полуфинал Кубка Нидерландов

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

Фейеноорд выиграл тяжелый матч

Соперник Шахтера по Лиге Европы прошел в полуфинал Кубка Нидерландов

UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале Кубка Нидерландов между собой сыграли "Херенвен" и "Фейеноорд". Матч оказался трудным для обоих его участников, на двоих команды нанесли более тридцати ударов, но результативным оказался только один.

На 80-й минуте за "Фейеноорд" забил Хименес. Этот гол гарантировал команде выход в полуфинал Кубка Нидерландов.

Читайте такжеВ полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола

Отметим, что "Фейеноорд" – соперник "Шахтера" по 1/8-ой финала Лиги Европы. Первый матч противостояния состоится 9-го марта в Польше.

По теме
yellow-arrow
В полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола
yellow-arrow
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов
yellow-arrow
Директор ПСВ: Мы не хотели продавать Мадуэке, но Челси сначала давал €25 млн, а потом 28, 32 и 35
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фейеноорд (Роттердам) Кубок Нидерландов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде