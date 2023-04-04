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Сегодня в полуфинале Кубка Нидерландов сыграет любительская команда
Против ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine
В Кубке Нидерландов настала пора полуфинальной стадии. В одном из матчей сыграют "Спакенбург" и ПСВ.
"Спакенбург" – представитель третьего по рангу дивизиона. В Нидерландах о коллективе пишут как о любительской команде. В 1/4-й финала она совершила сенсацию, разгромив "Утрехт" 4:1.
Полуфинальная стадия Кубка Нидерландов состоит из одного матча. Победитель пары "Спакенбург" - ПСВ в финале сыграет с сильнейшим из пары "Фейеноорд" – Аякс".
Начало матча "Спакенбург" - ПСВ – в 21:00.
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