Представитель третьего нидерландского дивизиона не сумел выйти в финал Кубка страны

В полуфинале Кубка Нидерландов сыграли "Спакенбург" и ПСВ. "Спакенбург" представляет третий дивизион чемпионата Нидерландов и считается любительской командой.

В четвертьфинале "Спакенбург" одолел "Утрехт" со счетом 4:1.

В полуфинале любителям удалось навязать борьбу ПСВ, но не удалось выиграть – 1:2. В финале ПСВ сыграет с победителем пары "Фейеноорд" – "Аякс". Финал Кубка Нидерландов запланирован на 30-е апреля.