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Представитель третьего нидерландского дивизиона не сумел выйти в финал Кубка страны

Нидерланды
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Любителей остановил ПСВ

Представитель третьего нидерландского дивизиона не сумел выйти в финал Кубка страны

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Нидерландов сыграли "Спакенбург" и ПСВ. "Спакенбург" представляет третий дивизион чемпионата Нидерландов и считается любительской командой.

В четвертьфинале "Спакенбург" одолел "Утрехт" со счетом 4:1.

В полуфинале любителям удалось навязать борьбу ПСВ, но не удалось выиграть – 1:2. В финале ПСВ сыграет с победителем пары "Фейеноорд" – "Аякс". Финал Кубка Нидерландов запланирован на 30-е апреля.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Кубок Нидерландов
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