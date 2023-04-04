Нидерланды
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Представитель третьего нидерландского дивизиона не сумел выйти в финал Кубка страны
Любителей остановил ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале Кубка Нидерландов сыграли "Спакенбург" и ПСВ. "Спакенбург" представляет третий дивизион чемпионата Нидерландов и считается любительской командой.
В четвертьфинале "Спакенбург" одолел "Утрехт" со счетом 4:1.
В полуфинале любителям удалось навязать борьбу ПСВ, но не удалось выиграть – 1:2. В финале ПСВ сыграет с победителем пары "Фейеноорд" – "Аякс". Финал Кубка Нидерландов запланирован на 30-е апреля.
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