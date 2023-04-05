Мастер-класс от любителей. ВИДЕО шедеврального гола клуба третьей лиги Нидерландов в ворота ПСВ

"Спакенбург" сейчас идет в середине таблицы в третьем нидерландском дивизионе. Но главное достижение клуба – выход в полуфинал Кубка страны. Там его ждало противостояние с "ПСВ". В итоге все завершилось без сенсаций – эйндховенцы выиграли 2:1 и прошли дальше. Однако большинство после финального свистка обсуждали не победу фаворита, а выдающийся гол любителей.

После розыгрыша углового представитель Барбадоса Двейн Грин сыграл на подборе и забросил снаряд метров с 35 за шиворот голкиперу. Это было очень красиво!