В Нидерландах приостановили матч Фейеноорд – Аякс. Фанаты кинули с трибун предмет, разбив голову игроку гостей

Судья остановил матч полуфинала Кубка Нидерландов "Фейеноорд" – "Аякс" на 62-ой минуте. Главный арбитр принял это решение после того, как полузащитнику гостей разбили голову предметом, кинутым с трибун.

К 62-ой минуте матча счет поединка был 2:1 в пользу "Аякса". У Дэви появилась кровь и было принято решение остановить встречу.

Со временем поединок возобновили.

Победитель сыграет в финале с "ПСВ". Матч состоится 30-го апреля.

