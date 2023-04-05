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В Нидерландах приостановили матч Фейеноорд – Аякс. Фанаты кинули с трибун предмет, разбив голову игроку гостей
Пострадал Дэви Классен
Фото: twitter.com/ESPNFC
Судья остановил матч полуфинала Кубка Нидерландов "Фейеноорд" – "Аякс" на 62-ой минуте. Главный арбитр принял это решение после того, как полузащитнику гостей разбили голову предметом, кинутым с трибун.
К 62-ой минуте матча счет поединка был 2:1 в пользу "Аякса". У Дэви появилась кровь и было принято решение остановить встречу.
Со временем поединок возобновили.
Победитель сыграет в финале с "ПСВ". Матч состоится 30-го апреля.
The Ajax vs. Feyenoord match has been stopped after Davy Klaassen was hit by an object thrown from the stands. pic.twitter.com/nCneCLJyQF— ESPN FC (@ESPNFC) April 5, 2023
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