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В Нидерландах приостановили матч Фейеноорд – Аякс. Фанаты кинули с трибун предмет, разбив голову игроку гостей

Нидерланды
(1 голосов)

Пострадал Дэви Классен

В Нидерландах приостановили матч Фейеноорд – Аякс. Фанаты кинули с трибун предмет, разбив голову игроку гостей

Фото: twitter.com/ESPNFC

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Судья остановил матч полуфинала Кубка Нидерландов "Фейеноорд" – "Аякс" на 62-ой минуте. Главный арбитр принял это решение после того, как полузащитнику гостей разбили голову предметом, кинутым с трибун.

К 62-ой минуте матча счет поединка был 2:1 в пользу "Аякса". У Дэви появилась кровь и было принято решение остановить встречу.

Со временем поединок возобновили.

Победитель сыграет в финале с "ПСВ". Матч состоится 30-го апреля.

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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам) Дэви Классен Кубок Нидерландов
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