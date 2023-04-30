Обладатель кубка определился в серии пенальти. Аякс - ПСВ 1:1 (пен. 2:3). Обзор матча и видео голов

В финале кубка Нидерландов встретились "ПСВ" и "Аякс". Основное время закончилось со счетом 1:1.

На 42 минуте матча произошел автогол клуба из Эйндховена. После этого они сравняли счет. Торган Азар реализовал момент с передачи Хави Симонса на 67 минуте.

Команды перешли в овертайм. Там сильнейший тоже не нашелся.

В серии пенальти "ПСВ" перестрелял "Аякс со счетом 3:2 и стал победителем кубка Нидерландов.

Кубок Нидерландов, финал

30 апреля

"Аякс" - "ПСВ" 1:1 (пен. 2:3)

Голы: Джерред Брентвейт 43 (авт.) - Торган Азар 67

Забитые послематчевые пенальти: Тадич (1 - порядковый номер в своей команде), Годтс (4) - Т. Азар (1), Эль-Гази (4), Фабио Силва (5)

Нереализованные послематчевые пенальти: Бробби (2), Тимбер (3), Альварес (5) - Рамалью (2), Сангаре (3)