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Возглавит ли Тоттенхэм? Тренер Фейеноорда дал четкий ответ о своем будущем

Нидерланды
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Специалист определился

Возглавит ли Тоттенхэм? Тренер Фейеноорда дал четкий ответ о своем будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот принял решение остаться в своей нынешней команде.

"Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за такую высокую оценку, но я хочу остаться в "Фейеноорде" и развивать фундамент, который был заложен за последние два сезона.

Я с нетерпением жду нового сезона в "Фейеноорде", - приводит слова специалиста AD.nl.

В текущем розыгрыше Слот привел "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии. "Докеры" впервые за 6 лет выиграли чемпионат Нидерландов. Ранее сообщалось, что Арне является одним из главных претендентов на пост главного тренера "Тоттенхэма".

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В статье: Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
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Источник:
AD.nl

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