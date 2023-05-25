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Возглавит ли Тоттенхэм? Тренер Фейеноорда дал четкий ответ о своем будущем
Специалист определился
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот принял решение остаться в своей нынешней команде.
"Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за такую высокую оценку, но я хочу остаться в "Фейеноорде" и развивать фундамент, который был заложен за последние два сезона.
Я с нетерпением жду нового сезона в "Фейеноорде", - приводит слова специалиста AD.nl.
В текущем розыгрыше Слот привел "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии. "Докеры" впервые за 6 лет выиграли чемпионат Нидерландов. Ранее сообщалось, что Арне является одним из главных претендентов на пост главного тренера "Тоттенхэма".
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