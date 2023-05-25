Возглавит ли Тоттенхэм? Тренер Фейеноорда дал четкий ответ о своем будущем

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот принял решение остаться в своей нынешней команде.

"Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за такую высокую оценку, но я хочу остаться в "Фейеноорде" и развивать фундамент, который был заложен за последние два сезона.

Я с нетерпением жду нового сезона в "Фейеноорде", - приводит слова специалиста AD.nl.