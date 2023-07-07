Нидерланды
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Аякс представил домашнюю форму на сезон 2023/24
Клубная эмблема размещена по центру
Фото: ajax.nl
"Аякс" представил домашнюю форму команды на следующий сезон.
Экипировка выполнена в традиционных для "аяксидов" красно-белых цветах. Эмблема и технический партнер клуба Aadids размещены по центру на груди. Среди прочего, клубный логотип уже находился посредине в легендарные 1970-е годы и с 1991 по 2010 год.
На затылке вышиты три вертикальных креста Святого Андрея с городского герба Амстердама.
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Источник:ajax.nl
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