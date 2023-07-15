Его состояние не изменилось. Жена Ван дер Сара предоставила новую информацию о здоровье экс-голкипера

"Аякс" в своем твиттере процитировал слова жены Ван дер Сара о его состоянии здоровья:

"Эдвин был репатриирован из Хорватии в пятницу вечером и сейчас находится в отделении интенсивной терапии голландской больницы. Состояние остается таким же: стабильное, не угрожает жизни, коммуникабельный. Семья Ван дер Сара хочет выразить глубокую благодарность "Университетской больнице Сплита" за большую заботу в течение последней недели.

Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где за ним будут наблюдать дальше".