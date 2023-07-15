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Его состояние не изменилось. Жена Ван дер Сара предоставила новую информацию о здоровье экс-голкипера

Нидерланды
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Аякс обнародовал ее в твиттере

Его состояние не изменилось. Жена Ван дер Сара предоставила новую информацию о здоровье экс-голкипера

Фото: english.ajax.nl

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"Аякс" в своем твиттере процитировал слова жены Ван дер Сара о его состоянии здоровья:

"Эдвин был репатриирован из Хорватии в пятницу вечером и сейчас находится в отделении интенсивной терапии голландской больницы. Состояние остается таким же: стабильное, не угрожает жизни, коммуникабельный. Семья Ван дер Сара хочет выразить глубокую благодарность "Университетской больнице Сплита" за большую заботу в течение последней недели.

Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где за ним будут наблюдать дальше".

Напомним, что 7 июля Эдвин ван дер Сара был доставлен в реанимацию. У бывшего сотрудника клуба произошло кровоизлияние в мозг.

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В статье: Аякс (Амстердам) Эдвин ван дер Сар
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Источник:
twitter.com

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