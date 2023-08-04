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Аякс приобрел у Манчестер Сити 19-летнего португальского вингера – у него отличная статистика
Молодой левый полузащитник
Ajax
Амстердамский "Аякс" подписал футболиста английского "Манчестер Сити" – 19-летнего португальца Карлоса Борхеса. Контракт между левым вингером и нидерландским грандом подписан до 30 июня 2028 года.
"Аякс" заплатил "Манчестер Сити" 14 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться до 19 миллионов евро за счет бонусов.
Борхес тренировался в академии английского клуба с 2014 года, в прошлом сезоне Карлос играл за молодежную команду "горожан". Он выиграл чемпионат Англии U-21, стал лучшим бомбардиром соревнований, а по итогам сезона был признан лучшим футболистом турнира. Португалец сыграл 24 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Signed, sealed and ready to shine ⚡️ pic.twitter.com/gmutd30kcW— AFC Ajax (@AFCAjax) August 3, 2023
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