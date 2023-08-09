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СМИ: Аякс предлагает 20 млн. евро за молодого хорватского таланта
Аякс уверен в подписании соглашения с Иосифом Шутало
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"Аякс" настроен оптимистично по поводу покупки Йосифа Шутало после поданного сегодня предложения на 20 миллионов евро за молодого таланта загребского "Динамо".
Иосифу Шутало 23 года, он выступает на позиции центрального защитника. Отыграл за Динамо 86 матчей и забил 6 мячей.
За сборную Хорватии дебютировал в 2022 году и провел 8 поединков.
Переговоры с "Динамо" Загреб продолжаются, но "Аякс" хочет закрыть соглашение в течение 48 часов, сообщает Фабрицио Романо.
Ajax are increasingly confident to seal Josip Sutalo deal! Club optimistic after €20m plus add-ons bid submitted and revealed today ⚪️????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023
Negotiations underway but Ajax want it done in 48h ⤵️ https://t.co/gKw676E55N
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