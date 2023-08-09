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СМИ: Аякс предлагает 20 млн. евро за молодого хорватского таланта

Нидерланды
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Аякс уверен в подписании соглашения с Иосифом Шутало

СМИ: Аякс предлагает 20 млн. евро за молодого хорватского таланта

Фото - ProShots

UA-Футбол
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"Аякс" настроен оптимистично по поводу покупки Йосифа Шутало после поданного сегодня предложения на 20 миллионов евро за молодого таланта загребского "Динамо".

Иосифу Шутало 23 года, он выступает на позиции центрального защитника. Отыграл за Динамо 86 матчей и забил 6 мячей.

За сборную Хорватии дебютировал в 2022 году и провел 8 поединков.

Переговоры с "Динамо" Загреб продолжаются, но "Аякс" хочет закрыть соглашение в течение 48 часов, сообщает Фабрицио Романо.

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В статье: Аякс (Амстердам) Динамо (Загреб)
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