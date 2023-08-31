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Ушел из жизни легендарный голкипер сборной Нидерландов Ян Йонгблуд. Однажды в его сына ударила молния
Вратарь отстоял в воротах национальной команды на двух чемпионатах мира
Фото: фото из открытых источников
Бывший голкипер сборной Нидерландов Ян Йонгблуд ушел из жизни на 82-м году. Он все ещё является самым возрастным игроком, когда либо игравшим в Эредивизи.
Он поставил этот рекорд в возрасте 44-х лет. Голкипер также принял участие в двух финалах чемпионатов мира 1974-го и 1978-го годов.
Жизнь Йонгблуда была интересной и связана с множеством опасных историй. Закончить Яну с футболом пришлось из-за сердечного приступа, который произошел прямо во время матча. Это случилось через год после смерти его сына от удара молнией. Трагедия с сыном произошла во время футбольного матча Яна.
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