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Ушел из жизни легендарный голкипер сборной Нидерландов Ян Йонгблуд. Однажды в его сына ударила молния

Нидерланды
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(1 голосов)

Вратарь отстоял в воротах национальной команды на двух чемпионатах мира

Ушел из жизни легендарный голкипер сборной Нидерландов Ян Йонгблуд. Однажды в его сына ударила молния

Фото: фото из открытых источников

Новина українською

Бывший голкипер сборной Нидерландов Ян Йонгблуд ушел из жизни на 82-м году. Он все ещё является самым возрастным игроком, когда либо игравшим в Эредивизи.

Он поставил этот рекорд в возрасте 44-х лет. Голкипер также принял участие в двух финалах чемпионатов мира 1974-го и 1978-го годов.

Жизнь Йонгблуда была интересной и связана с множеством опасных историй. Закончить Яну с футболом пришлось из-за сердечного приступа, который произошел прямо во время матча. Это случилось через год после смерти его сына от удара молнией. Трагедия с сыном произошла во время футбольного матча Яна.

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В статье: Нидерланды
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Источник:
telegraaf.nl

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Комментарии (1)
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hochu.piva (Краматорск)
31.08.2023 в 16:57
А ще він грав без перчаток, чи то не він?
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