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Вратарь Валвейка потерял сознание во время матча с Аяксом. Сейчас игрок в сознании

Нидерланды
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Этьен Вассен получил серьезную травму после столкновения с нападающим "Аякса"

Вратарь Валвейка потерял сознание во время матча с Аяксом. Сейчас игрок в сознании

Getty Images Sport

UA-Футбол
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Матч седьмого тура Эредивизи между "Валвейком" и "Аяксом" был досрочно завершен из‑за серьезной травмы вратаря. Об этом сообщила пресс‑служба клуба из Валвейка.

На 84‑й минуте встречи вратарь "Валвейка" Этьен Вассен получил серьезную травму и потерял сознание после столкновения с нападающим "Аякса" Брайаном Бробби. Клубные врачи начали оказывать первую помощь Вассену, а место столкновения было скрыто от телекамер. Вскоре игрока вынесли с поля на носилках.

Но через некоторое время представители "Валвейка" сообщили, что вратарь пришел в сознание. Сейчас проводится тщательный анализ его состояния, после чего врачи назовут точные сроки возвращения футболиста на поле.

Как сообщили пресс‑службы обоих клубов, матч досрочно завершили при счете 3:2 в пользу «Аякса». Решение о статусе матча будет принято позднее.

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В статье: Аякс (Амстердам) Чемпионат Нидерландов Валвейк новости Эредивизи
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