Вратарь Валвейка потерял сознание во время матча с Аяксом. Сейчас игрок в сознании

Матч седьмого тура Эредивизи между "Валвейком" и "Аяксом" был досрочно завершен из‑за серьезной травмы вратаря. Об этом сообщила пресс‑служба клуба из Валвейка.

На 84‑й минуте встречи вратарь "Валвейка" Этьен Вассен получил серьезную травму и потерял сознание после столкновения с нападающим "Аякса" Брайаном Бробби. Клубные врачи начали оказывать первую помощь Вассену, а место столкновения было скрыто от телекамер. Вскоре игрока вынесли с поля на носилках.

Но через некоторое время представители "Валвейка" сообщили, что вратарь пришел в сознание. Сейчас проводится тщательный анализ его состояния, после чего врачи назовут точные сроки возвращения футболиста на поле.

Beste RKC'ers,



Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.



Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF