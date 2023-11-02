Аякс одержал первую победу с августа – над Волендамом

"Аякс" одержал победу над "Волендамом" (2:0) в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Нидерландов. Это первая победа амстердамской команды с августа.

Неудачная серия без побед длилась 10 матчей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Оба гола амстердамцы забили во втором тайме: отличились Стивен Бергвейн и Чуба Акпом.

"Аякс" теперь занимает 15-е место в чемпионате Нидерландов. "Волендам", над которым одержали победу, опустился на 17-ю строчку. У команды всего 7 очков в 10 турах.