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Аякс одержал первую победу с августа – над Волендамом

Нидерланды
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Прервали неудачную серию из 10 поражений

Аякс одержал первую победу с августа – над Волендамом

Фото: twitter.com/AFCAjax

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"Аякс" одержал победу над "Волендамом" (2:0) в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Нидерландов. Это первая победа амстердамской команды с августа.

Неудачная серия без побед длилась 10 матчей.

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Оба гола амстердамцы забили во втором тайме: отличились Стивен Бергвейн и Чуба Акпом.

"Аякс" теперь занимает 15-е место в чемпионате Нидерландов. "Волендам", над которым одержали победу, опустился на 17-ю строчку. У команды всего 7 очков в 10 турах.

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