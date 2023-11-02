Нидерланды
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Аякс одержал первую победу с августа – над Волендамом
Прервали неудачную серию из 10 поражений
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Аякс" одержал победу над "Волендамом" (2:0) в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Нидерландов. Это первая победа амстердамской команды с августа.
Неудачная серия без побед длилась 10 матчей.
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Оба гола амстердамцы забили во втором тайме: отличились Стивен Бергвейн и Чуба Акпом.
"Аякс" теперь занимает 15-е место в чемпионате Нидерландов. "Волендам", над которым одержали победу, опустился на 17-ю строчку. У команды всего 7 очков в 10 турах.
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