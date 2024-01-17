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Хендерсон близок к переходу в Аякс, хавбек договорился с Аль-Иттифаком об уходе
Джордан близок к переезду в Нидерланды
Фото: Getty Images
Полузащитник саудовского "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон близок к переходу в амстердамский "Аякс". 33-летний хавбек договорился с саудовским клубом об уходе, сообщает The Athletic.
По информации источника, в ближайшее время Хендерсон вернется в Великобританию, где и завершит свой переход в "Аякс". Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский клуб находится в шаге от согласования условий личного контракта с 33-летним полузащитником "Аль-Иттифака" Джорданом Хендерсоном.
В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 5 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.
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