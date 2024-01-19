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Известна заработная плата Джордана Хендерсона в Аяксе
Хавбек будет получать меньше чем в своем бывшем клубе
Фото: Getty Images
Полузащитник Джордан Хендерсон, вчера, 18 января, присоединился к нидерландскому "Аяксу".
33-летний игрок будет получать меньше трети от суммы, которую платил ему бывший клуб "Аль-Иттифак".
Издание Vandaag Inside сообщило, что Хендерсон будет получать в "Аяксе" заработную плату в размере 4,5 миллиона евро в год.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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