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Известна заработная плата Джордана Хендерсона в Аяксе

Нидерланды
Обновлено

Хавбек будет получать меньше чем в своем бывшем клубе

Известна заработная плата Джордана Хендерсона в Аяксе

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник Джордан Хендерсон, вчера, 18 января, присоединился к нидерландскому "Аяксу".

33-летний игрок будет получать меньше трети от суммы, которую платил ему бывший клуб "Аль-Иттифак".

Издание Vandaag Inside сообщило, что Хендерсон будет получать в "Аяксе" заработную плату в размере 4,5 миллиона евро в год.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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