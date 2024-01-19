Известна заработная плата Джордана Хендерсона в Аяксе

Полузащитник Джордан Хендерсон, вчера, 18 января, присоединился к нидерландскому "Аяксу".

33-летний игрок будет получать меньше трети от суммы, которую платил ему бывший клуб "Аль-Иттифак".

Издание Vandaag Inside сообщило, что Хендерсон будет получать в "Аяксе" заработную плату в размере 4,5 миллиона евро в год.