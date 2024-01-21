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ПСВ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Нидерландов. Серия состояла из 17 побед подряд
Да еще против одного из претендентов на зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 18 тура чемпионата Нидерландов "Утрехт" встречался с ПСВ.
Эйндховенцы забили на седьмой минуте, однако пропустили на старте второго тайма. В конце концов матч и завершился со счетом 1:1.
Впервые в этом сезоне чемпионат ПСВ потерял очки в чемпионате. До этого была серия из 17 побед.
Эйндховенцы все равно лидируют в чемпионате, опережая второй "Фейеноорд" на 13 очков, но у роттердамцев есть еще матч в запасе. В то же время сегодняшний соперник "Утрехт" находится на 14-м месте всего в нескольких зачетных пунктах от зоны вылета.
Отметим, что в прошлом сезоне ПСВ занял второе место в Эредивизи, проиграв чемпиону "Фейенорду" семь очков. Последний раз эйндховенцы уступали в чемпионате 24 января прошлого года.
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