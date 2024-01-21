  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. ПСВ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Нидерландов. Серия состояла из 17 побед подряд
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Нидерландов. Серия состояла из 17 побед подряд

Нидерланды

Да еще против одного из претендентов на зону вылета

ПСВ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Нидерландов. Серия состояла из 17 побед подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 18 тура чемпионата Нидерландов "Утрехт" встречался с ПСВ.

Эйндховенцы забили на седьмой минуте, однако пропустили на старте второго тайма. В конце концов матч и завершился со счетом 1:1.

Впервые в этом сезоне чемпионат ПСВ потерял очки в чемпионате. До этого была серия из 17 побед.

Эйндховенцы все равно лидируют в чемпионате, опережая второй "Фейеноорд" на 13 очков, но у роттердамцев есть еще матч в запасе. В то же время сегодняшний соперник "Утрехт" находится на 14-м месте всего в нескольких зачетных пунктах от зоны вылета.

Отметим, что в прошлом сезоне ПСВ занял второе место в Эредивизи, проиграв чемпиону "Фейенорду" семь очков. Последний раз эйндховенцы уступали в чемпионате 24 января прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Известна заработная плата Джордана Хендерсона в Аяксе
yellow-arrow
Официально: Джордан Хендерсон присоединился к нидерландскому гранду
yellow-arrow
Хендерсон близок к переходу в Аякс, хавбек договорился с Аль-Иттифаком об уходе
ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости