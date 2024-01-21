ПСВ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Нидерландов. Серия состояла из 17 побед подряд

В рамках 18 тура чемпионата Нидерландов "Утрехт" встречался с ПСВ.

Эйндховенцы забили на седьмой минуте, однако пропустили на старте второго тайма. В конце концов матч и завершился со счетом 1:1.

Впервые в этом сезоне чемпионат ПСВ потерял очки в чемпионате. До этого была серия из 17 побед.

Эйндховенцы все равно лидируют в чемпионате, опережая второй "Фейеноорд" на 13 очков, но у роттердамцев есть еще матч в запасе. В то же время сегодняшний соперник "Утрехт" находится на 14-м месте всего в нескольких зачетных пунктах от зоны вылета.

Отметим, что в прошлом сезоне ПСВ занял второе место в Эредивизи, проиграв чемпиону "Фейенорду" семь очков. Последний раз эйндховенцы уступали в чемпионате 24 января прошлого года.