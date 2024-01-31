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"Игрок сам очень хотел уехать", - Твенте попытался оправдаться за свои дела с московским Спартаком

Нидерланды
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Деньги не пахнут

"Игрок сам очень хотел уехать", - Твенте попытался оправдаться за свои дела с московским Спартаком

фото из свободных источников

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Нидерландский "Твенте" попытался оправдать продажу своего форварда Манфреда Угальде в московский "Спартак" за 15 млн евро.

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Этот трансфер стал рекордным в истории нидерландского клуба.

"Вести дела с Россией, конечно, не стоило бы, но игрок сам очень хотел уехать. Приходится искать вариант. "Спартак" не находится ни в каких санкционных списках", - говорится в заявлении клуба.

"Никаких ограничений бизнеса в этом плане нет", — отметил директор "Твенте" Арнольд Брюггинк.

Интересно, что ранее некоторые клубы из Нидерландов отказывались от сделок с российскими клубами.

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Источник:
ФК Твенте
Опубликовал: Михаил Черныш
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