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Твенте за 15 млн продаст московскому Спартаку своего форварда - это будет рекордный трансфер клуба

Нидерланды

Деньги не пахнут

Твенте за 15 млн продаст московскому Спартаку своего форварда - это будет рекордный трансфер клуба

Новина українською

"Твенте" договорился с московским "Спартаком" по продаже в российский клуб своего форварда Манфреда Угальде.

Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

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Источник отмечает, что "Твенте" заработает на трансфере 15 млн евро, что станет рекордом для нидерландского клуба.

21-летний Угальде – воспитанник костариканской "Депортиво Саприсси", выступал за бельгийский "Ломмель", с лета 2021-го играет за "Твенте", который сначала взял в аренду игрока, а затем купил за 4 млн евро летом 2023 года.

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Источник:
твіттер Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
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