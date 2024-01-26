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Твенте за 15 млн продаст московскому Спартаку своего форварда - это будет рекордный трансфер клуба
Деньги не пахнут
"Твенте" договорился с московским "Спартаком" по продаже в российский клуб своего форварда Манфреда Угальде.
Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.
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Источник отмечает, что "Твенте" заработает на трансфере 15 млн евро, что станет рекордом для нидерландского клуба.
21-летний Угальде – воспитанник костариканской "Депортиво Саприсси", выступал за бельгийский "Ломмель", с лета 2021-го играет за "Твенте", который сначала взял в аренду игрока, а затем купил за 4 млн евро летом 2023 года.
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Источник:твіттер Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
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