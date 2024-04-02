Афера в Аяксе: Наблюдательный совет клуба отстранил генерального директора Алекса Кроэса

Амстердамский гранд отстранил председателя правления и гендиректора клуба и намерен прекратить сотрудничество с ним навсегда. Об этом идётся на официальном сайте команды. Это решение было принято после того, как Наблюдательный совет узнал, что Кроэс приобрел более 17 000 акций "Аякса" за неделю до того, как было объявлено о его назначении на должность 2 августа 2023 года. Наблюдательный совет обратился за внешней юридической консультацией, что указывает на то, что он, вероятно, занимался инсайдерской торговлей, которая считается уголовным преступлением.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что это произошло в "Аяксе", поскольку это наносит большой вред клубу и всем, кто дорожит им. Действия Алекса Кроэса не соответствуют тому, что исповедует "Аякс". Время приобретения им акций указывает на инсайдерскую торговлю. Такое нарушение закона не может быть допустимым для компании, акции которой котируются на бирже, особенно когда это касается генерального директора. Поэтому после тщательного рассмотрения Наблюдательный совет пришел к выводу, что должность Алекса на должности директора клуба неприемлема. Я хочу подчеркнуть, что техническая политика будет продолжаться с теми людьми, которые уже работают, и по тому пути, по которому "Аякс" уже шел с Алексом", - заявил председатель Наблюдательного совета клуба Михаэль ван Прааг.

Также председатель Наблюдательного совета временно будет помогать правлению в роли уполномоченного комиссара. В ближайшее время состоится внеочередное общее собрание акционеров, чтобы заслушать акционеров о запланированном увольнении Кроэса, как это предусмотрено уставом. После этого Наблюдательный совет примет решение о его увольнении.