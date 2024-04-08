Бывший наставник Челси отказался возглавить Аякс - Источник

Бывший тренер "Челси" Грэм Поттер отклонил предложение "Аякса" возглавить клуб.

По информацию издания Sky Sports, руководство клуба провели переговоры со специалистом, но Грэм не согласился на предложение от "Аякса". Тренер хотел бы работать в Англии.

Ранее СМИ сообщали, что нидерландский клуб также заинтересован в сотрудничестве с главным тренером "Барселоны" Хави Эрнандесом.

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