Transfermarkt назвал лучшие клубы по трансферной прибыли за последние два сезона

Пока европейские гранды и саудовские проекты предлагают щедрые суммы и контракты, ряд коллективов занял нишу настоящих "футбольных маркетплейсов".

Читайте также: Брайтон установил рекорд по чистой прибыли в истории Англии

8-е место в рейтинге от Transfermarkt занимает "Аталанта" (104,8 млн евро). Больше вышли в плюс "Зальцбург" (113,5) и "Вильярреал" (124,5). Топ-5 замыкает еще один представитель Серии А "Рома" (127,3).

На 4-й позиции – лиссабонский "Спортинг" (142,1). Третье место досталось "Аяксу", не успевшему еще всех распродать до текущего "удачного" сезона (150,2). Возглавили список "Брайтон" (168,6) и "Бенфика" (173,5).