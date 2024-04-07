Transfermarkt назвал лучшие клубы по трансферной прибыли за последние два сезона
Известный портал выбрал самые успешные команды, которые заработали больше на продажах, чем тратили на новичков
Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"
Пока европейские гранды и саудовские проекты предлагают щедрые суммы и контракты, ряд коллективов занял нишу настоящих "футбольных маркетплейсов".
Читайте также: Брайтон установил рекорд по чистой прибыли в истории Англии
8-е место в рейтинге от Transfermarkt занимает "Аталанта" (104,8 млн евро). Больше вышли в плюс "Зальцбург" (113,5) и "Вильярреал" (124,5). Топ-5 замыкает еще один представитель Серии А "Рома" (127,3).
На 4-й позиции – лиссабонский "Спортинг" (142,1). Третье место досталось "Аяксу", не успевшему еще всех распродать до текущего "удачного" сезона (150,2). Возглавили список "Брайтон" (168,6) и "Бенфика" (173,5).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Григорчук: Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн