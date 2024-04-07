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Transfermarkt назвал лучшие клубы по трансферной прибыли за последние два сезона

Трансферы
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Известный портал выбрал самые успешные команды, которые заработали больше на продажах, чем тратили на новичков

Transfermarkt назвал лучшие клубы по трансферной прибыли за последние два сезона

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

Новина українською

Пока европейские гранды и саудовские проекты предлагают щедрые суммы и контракты, ряд коллективов занял нишу настоящих "футбольных маркетплейсов".

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8-е место в рейтинге от Transfermarkt занимает "Аталанта" (104,8 млн евро). Больше вышли в плюс "Зальцбург" (113,5) и "Вильярреал" (124,5). Топ-5 замыкает еще один представитель Серии А "Рома" (127,3).

На 4-й позиции – лиссабонский "Спортинг" (142,1). Третье место досталось "Аяксу", не успевшему еще всех распродать до текущего "удачного" сезона (150,2). Возглавили список "Брайтон" (168,6) и "Бенфика" (173,5).

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Спортинг (Лиссабон) Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Зальцбург (Австрия) Брайтон энд Хоув Альбион Вильярреал Рома
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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