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Брайтон установил рекорд по чистой прибыли в истории Англии
АПЛ известна безумными затратами, но в плане заработка у многих команд ситуация не очень
Фото: premierleague.com
В сезоне 2017/18 "Тоттенхэм" вышел в плюс на 113 миллионов фунтов стерлингов. Учитывая статус команды и чрезмерную экономность руководства, подобный показатель был хоть и добротным, но не впечатляющим. Другое дело, когда такие результаты демонстрируют коллективы, недавно мечтавшие о сохранении прописки в элите — и это уже было за счастье.
Чистая прибыль "Брайтона" составила 122,8 млн фунтов. Оборот, доходы от матчей, ТВ, коммерции – все это в значительном плюсе. А еще у клуба трансферный баланс на отметке 71,5 млн.
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