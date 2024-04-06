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Брайтон установил рекорд по чистой прибыли в истории Англии

Англия

АПЛ известна безумными затратами, но в плане заработка у многих команд ситуация не очень

Брайтон установил рекорд по чистой прибыли в истории Англии

Фото: premierleague.com

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В сезоне 2017/18 "Тоттенхэм" вышел в плюс на 113 миллионов фунтов стерлингов. Учитывая статус команды и чрезмерную экономность руководства, подобный показатель был хоть и добротным, но не впечатляющим. Другое дело, когда такие результаты демонстрируют коллективы, недавно мечтавшие о сохранении прописки в элите — и это уже было за счастье.

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Чистая прибыль "Брайтона" составила 122,8 млн фунтов. Оборот, доходы от матчей, ТВ, коммерции – все это в значительном плюсе. А еще у клуба трансферный баланс на отметке 71,5 млн.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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