Лукман Аруна трудоустроился в Арарате
Нигериец еще попылит
29-летний нигерийский полузащитник Лукман Аруна, который в свое время защищал цвета киевского "Динамо", пополнил состав армянского "Арарата". Об этом со ссылкой на пресс-службу ереванского клуба сообщает Armfootball.
Условия контракта сторон не сообщаются.
Последней командой бывшего игрока сборной Нигерии был тунисский "Татавин", за который он выступал с минувшего лета.
На протяжении карьеры Аруна также защищал цвета "Монако", "Говерлы", "Анжи", "Астаны" и "Паланги". Контракт футболиста принадлежал "Динамо" с 2011-й по 2016-й годы.
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