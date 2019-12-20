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Лукман Аруна трудоустроился в Арарате

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Нигериец еще попылит

Лукман Аруна трудоустроился в Арарате
Новина українською

29-летний нигерийский полузащитник Лукман Аруна, который в свое время защищал цвета киевского "Динамо", пополнил состав армянского "Арарата". Об этом со ссылкой на пресс-службу ереванского клуба сообщает Armfootball.

Условия контракта сторон не сообщаются.

Последней командой бывшего игрока сборной Нигерии был тунисский "Татавин", за который он выступал с минувшего лета.

На протяжении карьеры Аруна также защищал цвета "Монако", "Говерлы", "Анжи", "Астаны" и "Паланги". Контракт футболиста принадлежал "Динамо" с 2011-й по 2016-й годы.

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В статье: Лукман Аруна Арарат (Ереван)
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