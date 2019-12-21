Диего Марадона: Однажды, я немного переборщил с алкоголем. Меня забирали инопланетяне
Легендарный аргентинец рассказал, о том, верит ли он в существование инопланетян
Экс-нападающий сборной "Аргентины" Диего Марадона поделился мыслями насчет существования НЛО.
"Зачем что-то выдумывать? Однажды, после того, как я немного переборщил с алкоголем, я не возвращался домой три дня.
Потом я пришел домой и сказал, что меня забирали инопланетяне. Я сказал: "Они украли меня, я не могу об этом рассказывать", – рассказал Диего Марадона.
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Источник:TalkSport
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