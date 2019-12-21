  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Диего Марадона: Однажды, я немного переборщил с алкоголем. Меня забирали инопланетяне

Общие новости
(1 голосов)

Легендарный аргентинец рассказал, о том, верит ли он в существование инопланетян

Диего Марадона: Однажды, я немного переборщил с алкоголем. Меня забирали инопланетяне
Новина українською

Экс-нападающий сборной "Аргентины" Диего Марадона поделился мыслями насчет существования НЛО.

"Зачем что-то выдумывать? Однажды, после того, как я немного переборщил с алкоголем, я не возвращался домой три дня.

Потом я пришел домой и сказал, что меня забирали инопланетяне. Я сказал: "Они украли меня, я не могу об этом рассказывать", – рассказал Диего Марадона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TalkSport
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...