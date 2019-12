Дайджест: танцы Лацио с табло, Пикфорд с коктейлем на ЧМ по дартсу и пчелы на футбольном поле

"Лацио" одержал победу в матче Суперкубка Италии с "Ювентусом". После встречи римляне эмоционально отпраздновали победу в раздевалке. Игроки танцевали вместе с электронным табло для замен, на котором был выставлен счет встречи 1:3. Нестандартно.

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд развлекся на чемпионате мира по дартсу, который проходит в Лондоне. 25-летний вратарь "ирисок" залпом выпил коктейль из ликера "Егермейстер" и энергетического напитка "Ред Булл". По традиции напиток необходимо употребить, когда кто-то из игроков в дартс выбивает 180 очков за попытку. Как отреагирует Анчелотти?

@EvertonBlueArmy @ToffeesNews @nsno Pickford and Keane enjoying themselves at the darts. A jäger after every 180 ????????????????????????????????#DartsWorldChampionship #darts pic.twitter.com/UZe17W6uUx