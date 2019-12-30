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Украинские фанаты ликуют: Кашшаи завершил карьеру арбитра. Он не засчитал гол Девича на ЕВРО-2012

Общие новости
(1 голосов)

Помните, как Марко забил в ворота англичан, но у Виктора не было с собой очков?

Украинские фанаты ликуют: Кашшаи завершил карьеру арбитра. Он не засчитал гол Девича на ЕВРО-2012
Новина українською

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи официально завершил карьеру футбольного судьи – 44-летний арбитр планирует остаться в большом футболе в качестве спортивного менеджера.

Напомним, украинскому болельщику Кашшаи печально известен по матчу Украина – Англия (0:1) в рамках чемпионата Европы 2012 года. Арбитр не засчитал гол Марко Девича. Через 6 лет Виктор поставил абсурдный пенальти в ворота донецкого "Шахтера" в матче с "Манчестер Сити" на "Этихаде" за удар Стерлинга ногой в газон.

Кашшаи начал свою карьеру в 1990 году, на международных играх начал работать в 2003 году. Работал на финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 "Барселона" – "МЮ", финале Олимпиады-2008 в Пекине, а также на матчах ЧМ-2010 и ЕВРО-2012 и ЧЕ-2016.

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В статье: Виктор Кашшаи
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Источник:
Jatekvezetes

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Комментарии (3)
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alext1467 (Kiev)
30.12.2019 в 10:41
Причём тут Кашшаи - там виноват линейный возле ворот Иштван Вад. Его потом на повышение отправили и теперь он главным работает.
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ffggpl (Харьков)
30.12.2019 в 10:41
Как ни критикуй ВАР, но если бы он тогда был - гол Марко был бы засчитан!
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Ten0N (Leopolis)
30.12.2019 в 11:09
Не защитали бы! Ибо до этого у Милевского был офсайд.
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