До миллиарда не дотянули: Барселона возглавила рейтинг топ-клубов с рекордным доходом
"Делай деньги, делай деньги, а остальное все – дребедедень…"
Каталонский клуб впервые возглавил рейтинг европейских топ-клубов, который составила международная консалтинговая компания Deloitte. В сезоне 2018/19 "сине-гранатовые" получили доход в размере 840,8 миллиона евро (это рекорд, никто ранее не преодолевал отметку в 800 миллионов).
20 самых богатых клубов Европы суммарно заработали в прошлом сезоне 9,3 миллиарда евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3):
1. "Барселона" – 840,8 млн евро
2. "Реал" – 757,3
3. "Манчестер Юнайтед" – 711,5
4. "Бавария" – 660,1
5. "ПСЖ" – 635,9
6. "Манчестер Сити" – 610,6
7. "Ливерпуль" – 604,7
8. "Тоттенхэм" – 521,1
9. "Челси" – 513,1
10. "Ювентус" – 459,7
11. "Арсенал" – 445,6
12. "Боруссия" Дортмунд – 377,1
13. "Атлетико" – 367,6
14. "Интер" – 364,6
15. "Шальке" – 324,8
16. "Рома" – 231
17. "Лион" – 220,8
18. "Вест Хэм" – 216,4
19. "Эвертон" – 213
20. "Наполи" – 207,4
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