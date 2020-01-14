До миллиарда не дотянули: Барселона возглавила рейтинг топ-клубов с рекордным доходом

Каталонский клуб впервые возглавил рейтинг европейских топ-клубов, который составила международная консалтинговая компания Deloitte. В сезоне 2018/19 "сине-гранатовые" получили доход в размере 840,8 миллиона евро (это рекорд, никто ранее не преодолевал отметку в 800 миллионов).

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20 самых богатых клубов Европы суммарно заработали в прошлом сезоне 9,3 миллиарда евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3):

1. "Барселона" – 840,8 млн евро

2. "Реал" – 757,3

3. "Манчестер Юнайтед" – 711,5

4. "Бавария" – 660,1

5. "ПСЖ" – 635,9

6. "Манчестер Сити" – 610,6

7. "Ливерпуль" – 604,7

8. "Тоттенхэм" – 521,1

9. "Челси" – 513,1

10. "Ювентус" – 459,7

11. "Арсенал" – 445,6

12. "Боруссия" Дортмунд – 377,1

13. "Атлетико" – 367,6

14. "Интер" – 364,6

15. "Шальке" – 324,8

16. "Рома" – 231

17. "Лион" – 220,8

18. "Вест Хэм" – 216,4

19. "Эвертон" – 213

20. "Наполи" – 207,4