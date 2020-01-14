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До миллиарда не дотянули: Барселона возглавила рейтинг топ-клубов с рекордным доходом

Общие новости
(1 голосов)

"Делай деньги, делай деньги, а остальное все – дребедедень…"

До миллиарда не дотянули: Барселона возглавила рейтинг топ-клубов с рекордным доходом
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Каталонский клуб впервые возглавил рейтинг европейских топ-клубов, который составила международная консалтинговая компания Deloitte. В сезоне 2018/19 "сине-гранатовые" получили доход в размере 840,8 миллиона евро (это рекорд, никто ранее не преодолевал отметку в 800 миллионов).

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20 самых богатых клубов Европы суммарно заработали в прошлом сезоне 9,3 миллиарда евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3):

1. "Барселона" – 840,8 млн евро

2. "Реал" – 757,3

3. "Манчестер Юнайтед" – 711,5

4. "Бавария" – 660,1

5. "ПСЖ" – 635,9

6. "Манчестер Сити" – 610,6

7. "Ливерпуль" – 604,7

8. "Тоттенхэм" – 521,1

9. "Челси" – 513,1

10. "Ювентус" – 459,7

11. "Арсенал" – 445,6

12. "Боруссия" Дортмунд – 377,1

13. "Атлетико" – 367,6

14. "Интер" – 364,6

15. "Шальке" – 324,8

16. "Рома" – 231

17. "Лион" – 220,8

18. "Вест Хэм" – 216,4

19. "Эвертон" – 213

20. "Наполи" – 207,4

До миллиарда не дотянули: Барселона возглавила рейтинг топ-клубов с рекордным доходом - изображение 1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Deloitte Money League Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
14.01.2020 в 13:45
А баланс какой? Доходы это хорошо, но если на выходе минус....
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0
-1
AngryFan (Полтава)
14.01.2020 в 12:34
Мда... У МЮ у руля точно бизнесмены и финансисты, но никак не спортсмены...
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0
0
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okolegko (Київ)
14.01.2020 в 13:21
Для мене також загадка, як може команда, яка нічого не показує і не виграє, мати такі гроші . Бізнес перш за все
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0
-1
DimaADI (Днепр)
14.01.2020 в 13:35
Огромное количество фанатов. И соответственно больше денег от спонсоров. Даже при такой игре МЮ все равно более популярен, чем Ливерпуль и МанСити.
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