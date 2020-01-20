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Золотая бутса 2020: Лидерство Иммобиле, пятый Роналду и отставание Месси

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Сделаем прогнозы - кто завоюет почетный приз в этом сезоне?

Золотая бутса 2020: Лидерство Иммобиле, пятый Роналду и отставание Месси
UA-Футбол
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Пока в ведущих чемпионатах Европы обостряется борьба в турнирной таблице, просматриваются контуры возможных итоговых раскладов, определяются команды-фавориты в чемпионских гонках и видны аутсайдеры, игроки соревнуются и за персональные награды. Одним из самых почетных призов среди футболистов на европейском континенте является "Золотая бутса". В этом сезоне можно ждать сюрпризов. Традиционный лидер, победитель в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах, в этом соревновании забивает неприлично мало. У Лионеля Месси пока всего 14 голов в чемпионате Испании и аргентинец находится на условном восьмом месте, деля эту позицию еще с пятью конкурентами.

А первое место в бомбардирской гонке на 20 января 2020-го года занимает Чиро Иммобиле, форвард "Лацио" в Серии А наколотил 23 мяча. В переводе на очки у него 46 баллов, напомним, коэффициент 2 у пяти лучших чемпионатов Европы. Иммобиле был лучшим бомбардиром в Италии в сезонах 2013/14 и 2017/18, однако "Золотая бутса" ускользнула от него в те годы, сейчас нападающий уверенно лидирует и сохраняет гандикап от ближайшего преследователя в солидных три мяча.

С двадцатью голами на втором и третьем местах в списке голеодоров идут представители Бундеслиги. 23-летний форвард "Лейпцига" Тимо Вернер в прошлую субботу отличился дублем в ворота "Униона" и принес "быкам" волевую победу над берлинцами (3:1). Также 20 голов в активе Роберта Левандовски, поляк в минувший уик-энд забил лишь раз, с пенальти Левандовски огорчил голкипера другого берлинского клуба "Герты". "Бавария" одержала разгромную гостевую победу 4:0.

Золотая бутса 2020: Лидерство Иммобиле, пятый Роналду и отставание Месси - изображение 1

После 23-х туров в английской Премьер-лиги лучшим бомбардиром является Джейми Варди, у 33-летнего ветерана "Лестера" 17 голов и, соответственно, 34 балла. Правда, в воскресенье Варди упустил хорошую возможность пополнить своей бомбардирский багаж и не реализовал пенальти в ворота "Бернли", а "лисы" проиграли 1:2.

Криштиану Роналду пока всего лишь пятый, у португальца 16 точных выстрелов. Вчера, 19 января, "Ювентус" не без усилий, но справился с "Пармой" 2:1, а Роналду записал на свой счет дубль. В каждом из таймов по голу забил Криштиану.

На шестой позиции идет нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро, также дубль у аргентинца в ворота "Кристал Пэлас". Однако два гола Агуэро не помогли "горожанам" обыграть лондонскую команду (2:2).

Седьмую позицию в списке лучших бомбардиров Европы занимает Эрлинг Холанд. Юный норвежский талант в первом же матче за дортмундскую "Боруссию" отметился хет-триком и помог на поле соперника обыграть "Аугсбург" (5:3). Всего у Холанда 19 голов, но 16 из них он забил еще в Австрии, выступая за "Зальцбург". 30 очков в погоне за "Золотой бутсой" уже набрал норвежец, судя по всему, на этом он не собирается останавливаться.

Золотая бутса 2020: Лидерство Иммобиле, пятый Роналду и отставание Месси - изображение 2

С восьмой по тринадцатую позиции расположились игроки, которые забили по 14 голов. Два представителя АПЛ пропускали матчи на выходных - Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" (дисквалификация) и Маркус Рашфорд из "Ман Юнайтед" (травма), но на старых заслугах они находятся в группе лидеров. 14 голов забил Ромелу Лукаку из "Интера", а также Виссам Бен Йеддер из "Монако" и Дэнни Ингс из "Саутгемптона". Про Лионеля Месси мы уже вспоминали, нет сомнений, что в ближайшее время он поднимется выше, вопрос только – насколько высоко в этом рейтинге гений современного футбола может подняться?

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 20 января

голы

очки

1

Чиро Иммобиле (Лацио)

23

46

2

Тимо Вернер (Лейпциг)

20

40

3

Роберт Левандовски (Бавария)

20

40

4

Джейми Варди (Лестер)

17

34

5

Криштиану Роналду (Ювентус)

16

32

6

Серхио Агуэро (Ман Сити)

15

30

7

Эрлинг Холанд (Зальцбург/Боруссия)

19

30

8

Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)

14

28

9

Маркус Рашфорд (Ман Юнайтед)

14

28

10

Ромелу Лукаку (Интер)

14

28

11

Виссам Бен Йеддер (Монако)

14

28

12

Дэнни Ингс (Саутгемптон)

14

28

13

Лионель Месси (Барселона)

14

28
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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Золотая бутса Эрлинг Холанд
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