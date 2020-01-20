Золотая бутса 2020: Лидерство Иммобиле, пятый Роналду и отставание Месси

Пока в ведущих чемпионатах Европы обостряется борьба в турнирной таблице, просматриваются контуры возможных итоговых раскладов, определяются команды-фавориты в чемпионских гонках и видны аутсайдеры, игроки соревнуются и за персональные награды. Одним из самых почетных призов среди футболистов на европейском континенте является "Золотая бутса". В этом сезоне можно ждать сюрпризов. Традиционный лидер, победитель в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах, в этом соревновании забивает неприлично мало. У Лионеля Месси пока всего 14 голов в чемпионате Испании и аргентинец находится на условном восьмом месте, деля эту позицию еще с пятью конкурентами.

А первое место в бомбардирской гонке на 20 января 2020-го года занимает Чиро Иммобиле, форвард "Лацио" в Серии А наколотил 23 мяча. В переводе на очки у него 46 баллов, напомним, коэффициент 2 у пяти лучших чемпионатов Европы. Иммобиле был лучшим бомбардиром в Италии в сезонах 2013/14 и 2017/18, однако "Золотая бутса" ускользнула от него в те годы, сейчас нападающий уверенно лидирует и сохраняет гандикап от ближайшего преследователя в солидных три мяча.

С двадцатью голами на втором и третьем местах в списке голеодоров идут представители Бундеслиги. 23-летний форвард "Лейпцига" Тимо Вернер в прошлую субботу отличился дублем в ворота "Униона" и принес "быкам" волевую победу над берлинцами (3:1). Также 20 голов в активе Роберта Левандовски, поляк в минувший уик-энд забил лишь раз, с пенальти Левандовски огорчил голкипера другого берлинского клуба "Герты". "Бавария" одержала разгромную гостевую победу 4:0.

После 23-х туров в английской Премьер-лиги лучшим бомбардиром является Джейми Варди, у 33-летнего ветерана "Лестера" 17 голов и, соответственно, 34 балла. Правда, в воскресенье Варди упустил хорошую возможность пополнить своей бомбардирский багаж и не реализовал пенальти в ворота "Бернли", а "лисы" проиграли 1:2.

Криштиану Роналду пока всего лишь пятый, у португальца 16 точных выстрелов. Вчера, 19 января, "Ювентус" не без усилий, но справился с "Пармой" 2:1, а Роналду записал на свой счет дубль. В каждом из таймов по голу забил Криштиану.

На шестой позиции идет нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро, также дубль у аргентинца в ворота "Кристал Пэлас". Однако два гола Агуэро не помогли "горожанам" обыграть лондонскую команду (2:2).

Седьмую позицию в списке лучших бомбардиров Европы занимает Эрлинг Холанд. Юный норвежский талант в первом же матче за дортмундскую "Боруссию" отметился хет-триком и помог на поле соперника обыграть "Аугсбург" (5:3). Всего у Холанда 19 голов, но 16 из них он забил еще в Австрии, выступая за "Зальцбург". 30 очков в погоне за "Золотой бутсой" уже набрал норвежец, судя по всему, на этом он не собирается останавливаться.

С восьмой по тринадцатую позиции расположились игроки, которые забили по 14 голов. Два представителя АПЛ пропускали матчи на выходных - Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" (дисквалификация) и Маркус Рашфорд из "Ман Юнайтед" (травма), но на старых заслугах они находятся в группе лидеров. 14 голов забил Ромелу Лукаку из "Интера", а также Виссам Бен Йеддер из "Монако" и Дэнни Ингс из "Саутгемптона". Про Лионеля Месси мы уже вспоминали, нет сомнений, что в ближайшее время он поднимется выше, вопрос только – насколько высоко в этом рейтинге гений современного футбола может подняться?

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 20 января