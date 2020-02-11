ФИФА создаст фонд поддержки футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд поддержки футболистов, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что основная цель фонда — помочь игрокам, чьи клубы закрываются и прекращают своё существование, избежать невыплаты заработной платы. Фонд не будет покрывать всю сумму задолженности по заработной плате, но обеспечит игрокам некую страховку. ФИФА выделит для этого фонда около € 15 млн.

"Это часть нашей работы, и создание этого фонда показывает, как мы интерпретируем нашу роль в качестве руководящего органа мирового футбола. Мы обязаны помогать нуждающимся. И это должно начаться с помощи футболистам, которые являются ключевыми фигурами в нашей игре", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.