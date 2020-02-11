  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА создаст фонд поддержки футболистов

Общие новости
(1 голосов)

В случае исчезновения клуба им будет выплачена часть зарплаты

ФИФА создаст фонд поддержки футболистов
Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд поддержки футболистов, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что основная цель фонда — помочь игрокам, чьи клубы закрываются и прекращают своё существование, избежать невыплаты заработной платы. Фонд не будет покрывать всю сумму задолженности по заработной плате, но обеспечит игрокам некую страховку. ФИФА выделит для этого фонда около € 15 млн.

"Это часть нашей работы, и создание этого фонда показывает, как мы интерпретируем нашу роль в качестве руководящего органа мирового футбола. Мы обязаны помогать нуждающимся. И это должно начаться с помощи футболистам, которые являются ключевыми фигурами в нашей игре", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...