Дайджест: торт для Лунина, Мораес с Цыганковым в PES 2020 и как Мо Салах подался в регби
Яркие свежие футбольные моменты
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который сейчас выступает за "Овьедо" на правах аренды, отпраздновал свой 21-й день рождения. Андрей и его девушка Анастасия опубликовали фото с семейного празднования – просто взгляните на этот шикарный торт с цифрой "21".
Компания Konami анонсировала выход обновления футбольного симулятора PES 2020, которое будет включать модернизацию внешних данных исполнителей. Таким образом, нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес и лидер "Динамо" Виктор Цыганков получат персонализированные лица в игре. Почетно.
Мохамед, мы тебя узнали – ты подался в регби? В Твиттере активно набирает популярность видео, на котором можно заметить, как регбист, крайне похожий на Салаха, старательно мчится через все поле. Прическа, борода, рост – Икер Касильяс уже успел заценить сходство.
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