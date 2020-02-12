  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дайджест: торт для Лунина, Мораес с Цыганковым в PES 2020 и как Мо Салах подался в регби

Общие новости
(2 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: торт для Лунина, Мораес с Цыганковым в PES 2020 и как Мо Салах подался в регби
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который сейчас выступает за "Овьедо" на правах аренды, отпраздновал свой 21-й день рождения. Андрей и его девушка Анастасия опубликовали фото с семейного празднования – просто взгляните на этот шикарный торт с цифрой "21".

@lunin_andrey ????????????

Публикация от A❤️L⚽️???? (@a.nastasica)

Дайджест: торт для Лунина, Мораес с Цыганковым в PES 2020 и как Мо Салах подался в регби - изображение 1

Компания Konami анонсировала выход обновления футбольного симулятора PES 2020, которое будет включать модернизацию внешних данных исполнителей. Таким образом, нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес и лидер "Динамо" Виктор Цыганков получат персонализированные лица в игре. Почетно.

Мохамед, мы тебя узнали – ты подался в регби? В Твиттере активно набирает популярность видео, на котором можно заметить, как регбист, крайне похожий на Салаха, старательно мчится через все поле. Прическа, борода, рост – Икер Касильяс уже успел заценить сходство.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Икер Касильяс Мохамед Салах Жуниор Мораес Виктор Цыганков PES Андрей Лунин Дайджест
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...