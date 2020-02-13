Дайджест: гол футболистки в падении, Барса-токены, грусть Стиви Джи и поход Зинченко с Седан в зоопарк

Футболистка сборной Англии уверенно бросилась в слалом к воротам, сблизившись с вратарем команды-соперника: голкипер вылетела на нападающую, заставив последнюю взмыть в воздух из-за столкновения. К счастью для атакующей стороны, мяч прокатился мимо стража ворот – после приземления 9-го номера англичан, снаряд эффектно выскользнул из-под бедра исполнительницы прямо в сетку. Защитник "Баварии" Матс Хуммельс заценил видео в Твиттере.

"Барселона" заключила соглашение о глобальном партнерстве с блокчейн-платформой Chiliz и сайтом Socios. Партнерство подразумевает интерактивы для болельщиков: голосования и другие активности. Для этого фанаты смогут использовать цифровые жетоны – "Barça Fan Tokens". Изначально будет подготовлено 40 миллионов токенов. Стартовая цена за каждый составит 2 евро. Также фанатам предложат стать обладателями цифровой валюты Chiliz $CHZ. Отмечается, что она котируется на крупнейших мировых биржах криптовалют. Будущее уже здесь…

FC Barcelona is proud to announce a global partnership with blockchain platform @chiliz & @socios. Using the digital currency $CHZ, you’ll soon be able to buy Barça Fan Tokens, which give you the right to vote in club polls & earn rewards https://t.co/2NOhfsHV8i pic.twitter.com/a5GhCCo717 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2020

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко воспользовался перерывом в АПЛ и отправился в отпуск вместе со своей невестой. Пара посетила зоопарк в ОАЭ по личному приглашению его владельца Саифа Ахмада Бельхасы. Александр и Влада покормили с рук медведя и лемура, подержали маленького льва и сфотографировались с жирафом. Кажется, они счастливы.

И последнее – выступление наставника "Рейнджерс" Стивена Джеррарда после поражения коллективу "Килмарнок" в Шотландском Премьершипе. Во время комментария экс-капитана "Ливерпуля", игроки соперника просматривали свои забитые голы и эмоционально реагировали на них недалеко от Джеррарда. Бедняга Стиви.

Killie players watching the goals back and celebrating during Gerrard’s interview. pic.twitter.com/LQfXDi7ghq — Chairman Lmao ☭ (@BenTheTim) February 12, 2020

А, нет, не последнее – в качестве бонуса делимся комбинированным выстрелом хавбека "Челси" Мейсона Маунта.