Дайджест: гол футболистки в падении, Барса-токены, грусть Стиви Джи и поход Зинченко с Седан в зоопарк

Футболистка сборной Англии уверенно бросилась в слалом к воротам, сблизившись с вратарем команды-соперника: голкипер вылетела на нападающую, заставив последнюю взмыть в воздух из-за столкновения. К счастью для атакующей стороны, мяч прокатился мимо стража ворот – после приземления 9-го номера англичан, снаряд эффектно выскользнул из-под бедра исполнительницы прямо в сетку. Защитник "Баварии" Матс Хуммельс заценил видео в Твиттере.

"Барселона" заключила соглашение о глобальном партнерстве с блокчейн-платформой Chiliz и сайтом Socios. Партнерство подразумевает интерактивы для болельщиков: голосования и другие активности. Для этого фанаты смогут использовать цифровые жетоны – "Barça Fan Tokens". Изначально будет подготовлено 40 миллионов токенов. Стартовая цена за каждый составит 2 евро. Также фанатам предложат стать обладателями цифровой валюты Chiliz $CHZ. Отмечается, что она котируется на крупнейших мировых биржах криптовалют. Будущее уже здесь…

FC Barcelona is proud to announce a global partnership with blockchain platform @chiliz & @socios. Using the digital currency $CHZ, you’ll soon be able to buy Barça Fan Tokens, which give you the right to vote in club polls & earn rewards https://t.co/2NOhfsHV8i pic.twitter.com/a5GhCCo717