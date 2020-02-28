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Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе

Общие новости
(1 голосов)

Вот такое мнение легенды

Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Милана" и сборной Голландии Марко ван Бастен ответил на главный вопрос 21-го века: "Кто лучше - Месси или Роналду?".

"Роналду - отличный игрок, но тот, кто говорит, что он лучше Месси - ничего не понимает в футболе. Ну либо они заведомо говорят неправду.

Месси - уникален и неповторим. Такие как он рождаются в футболе раз в 50 или 100 лет", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

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Отметим, что за свою футбольную карьеру ван Бастен трижды завоевал Золотой Мяч. И Месси, и Роналду сумели превзойти его достижение.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Марко ван Бастен
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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
28.02.2020 в 23:31
Вот такая х.йня, малята.))
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