Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе

Экс-игрок "Милана" и сборной Голландии Марко ван Бастен ответил на главный вопрос 21-го века: "Кто лучше - Месси или Роналду?".

"Роналду - отличный игрок, но тот, кто говорит, что он лучше Месси - ничего не понимает в футболе. Ну либо они заведомо говорят неправду.

Месси - уникален и неповторим. Такие как он рождаются в футболе раз в 50 или 100 лет", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Отметим, что за свою футбольную карьеру ван Бастен трижды завоевал Золотой Мяч. И Месси, и Роналду сумели превзойти его достижение.