Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе
Вот такое мнение легенды
Экс-игрок "Милана" и сборной Голландии Марко ван Бастен ответил на главный вопрос 21-го века: "Кто лучше - Месси или Роналду?".
"Роналду - отличный игрок, но тот, кто говорит, что он лучше Месси - ничего не понимает в футболе. Ну либо они заведомо говорят неправду.
Месси - уникален и неповторим. Такие как он рождаются в футболе раз в 50 или 100 лет", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.
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Отметим, что за свою футбольную карьеру ван Бастен трижды завоевал Золотой Мяч. И Месси, и Роналду сумели превзойти его достижение.
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28.02.2020 в 23:31
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