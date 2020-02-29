Ван Бастен – о знакомстве с Ибрагимовичем: Златан сделал мне пас и сказал: "Покажи, что умеешь"

Легендарный форвард Марко ван Бастен рассказал о знакомстве со Златаном Ибрагимовичем во времена выступлений шведа за "Аякс".

"Я вернулся в "Аякс" в качестве тренера, и один парень начал докапываться до меня. Он сделал мне пас и сказал: "Ты ван Бастен, покажи, что умеешь". Но у меня тогда голеностоп был уже не тот.

Кто это был? Уверен, вы уже догадались. Его имя Златан, фамилия – Ибрагимович", – цитирует ван Бастена Corriere della Sera.