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Ван Бастен – о знакомстве с Ибрагимовичем: Златан сделал мне пас и сказал: "Покажи, что умеешь"

Общие новости
(2 голосов)

Златан был таким всегда

Ван Бастен – о знакомстве с Ибрагимовичем: Златан сделал мне пас и сказал: "Покажи, что умеешь"
Новина українською

Легендарный форвард Марко ван Бастен рассказал о знакомстве со Златаном Ибрагимовичем во времена выступлений шведа за "Аякс".

"Я вернулся в "Аякс" в качестве тренера, и один парень начал докапываться до меня. Он сделал мне пас и сказал: "Ты ван Бастен, покажи, что умеешь". Но у меня тогда голеностоп был уже не тот.

Кто это был? Уверен, вы уже догадались. Его имя Златан, фамилия – Ибрагимович", – цитирует ван Бастена Corriere della Sera.

Златан Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год.

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В статье: Златан Ибрагимович Марко ван Бастен Аякс (Амстердам)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.02.2020 в 12:33
Отличная идея! Надо будет так своему начальнику сказать)
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