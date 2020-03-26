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Мбаппе заработал за 2019 год почти в пять раз меньше Месси

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Но вряд ли Килиан бедствует…

Мбаппе заработал за 2019 год почти в пять раз меньше Месси
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Испанское издание Marca опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2019 года и отметило, что первая тройка в лице Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара сохранилась еще с 2018-го.

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Аргентинец и португалец – единственные игроки, которые превысили отметку в 100 миллионов евро со 131 и 118 миллионами соответственно, в то время как бразилец зарабатывает 95. Особенно интересна в данном рейтинге позиция форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Француз занимает 10-е место в списке с окладом в 27 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что в скором времени Мбаппе должен подписать новый контракт с парижанами на улучшенных условиях, но пандемия коронавируса отодвинула обсуждение обновления трудового договора.

Список футболистов с самым высоким заработком в 2019 году:

  1. Лионель Месси – 131 млн евро
  2. Криштиану Роналду – 118 млн евро
  3. Неймар – 95 млн евро
  4. Гарет Бэйл – 38,7 млн евро
  5. Антуан Гризманн – 38,5 млн евро
  6. Эден Азар – 35 млн евро
  7. Андрес Иньеста – 34 млн евро
  8. Рахим Стерлинг – 33,8 млн евро
  9. Роберт Левандовски – 29 млн евро
  10. Килиан Мбаппе – 27 млн евро
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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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