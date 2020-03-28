Чемпионат Беларуси. Гол Нойока-Милевского принес Динамо Брест победу над Слуцком

Не будем себя воображать экспертами по чемпионату Беларуси – если бы не экстремальная ситуация, это первенство осталось бы на периферии внимания футбольного мира. Беларусь занимает 25-е место в рейтинге УЕФА. Эта позиция говорит сама за себя.

Тем не менее, в самом раннем матче субботы второго тура между собой играли чемпион “Динамо” Брест и ФК “Слуцк”. Артем Милевский и Александр Нойок вышли в старте, а Евгения Хачериди в заявке пока нет. За “Слуцк” 81 минуту провел Юрий Тетеренко.

Матч получился блеклым. В исполнении игроков “Динамо” Брест не было комбинационной игры. Местные наблюдатели винят в этом главного тренера Юрия Ковальчука, который после чемпионского сезона сменил чеха Марцела Личку. И действительно, игра “Динамо” производила удручающее впечатление.

Однако Брест все-таки победил, забив единственный гол в первом тайме. Сработала украинская связка. Бакай навесил со штрафного, Нойок продлил полет мяча, а на завершении был Милевский. Это дебютный гол экс-игрока сборной Украины в чемпионате-2020, а “Динамо” Брест впервые побеждает и имеет четыре очка после двух туров.

Высшая лига, второй тур. Слуцк, "Городской стадион"

ФК “Слуцк” – “Динамо” Брест 0:1

Гол: Милевский 19

ФК “Слуцк”: Панкратов – Велько, Образов, Коанда, Кривулькин – Такулов, Тетеренко (Гафар 81) – Семенов, Бураев (Анюкевич 76), Умар Бала (Короев 71) – Сердюк

“Динамо”: Павлюченко – Витус, Кики, Павловец, Веретило – Нойок, Кисляк – Савицкий (Юзепчук 74), Бакай, Лаптев (Садовский 64) – Милевский (Быков 79)

Предупреждения: Образов 38, Такулов 59, Сердюк 90, Анюкевич 90+1 – Витус 5, Павловец 27, Лаптев 43