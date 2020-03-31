"Я сказал правду". Бензема не отказался от жесткой критики в адрес Жиру, но все-таки смягчил ее

Форвард мадридского "Реала" прокомментировал свои вчерашние слова о том, что нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру – "карт" по сравнению с ним, "Формулой-1". Цитирует игрока Goal.com.

"Жиру? Я сказал правду. Но вы не запомнили мои слова о том, что он приносит пользу сборной Франции – вы лишь выхватили тот момент про Формулу-1 и картинг. Тем не менее, так оно и есть. К примеру, точно также можно сказать про меня и Роналду, где он – это F1, а я карт".

Бензема забил 27 голов в 87 матчах за сборную Франции, у Оливье Жиру 39 мячей в 97 поединках за "триколор". Карим был отстранен от выступлений за главную команду страны после скандала, в котором его обвинили в шантаже Матье Вальбуэна.