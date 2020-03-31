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"Я сказал правду". Бензема не отказался от жесткой критики в адрес Жиру, но все-таки смягчил ее

Общие новости
(1 голосов)

Сложно представить, какой вчера выдался вечер у Карима – СМИ точно атаковали…

"Я сказал правду". Бензема не отказался от жесткой критики в адрес Жиру, но все-таки смягчил ее
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" прокомментировал свои вчерашние слова о том, что нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру – "карт" по сравнению с ним, "Формулой-1". Цитирует игрока Goal.com.

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"Жиру? Я сказал правду. Но вы не запомнили мои слова о том, что он приносит пользу сборной Франции – вы лишь выхватили тот момент про Формулу-1 и картинг. Тем не менее, так оно и есть. К примеру, точно также можно сказать про меня и Роналду, где он – это F1, а я карт".

Бензема забил 27 голов в 87 матчах за сборную Франции, у Оливье Жиру 39 мячей в 97 поединках за "триколор". Карим был отстранен от выступлений за главную команду страны после скандала, в котором его обвинили в шантаже Матье Вальбуэна.

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В статье: Криштиану Роналду Франция Карим Бензема Оливье Жиру
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.03.2020 в 10:34
С такими самовлюблёнными персонажами в раздевалке Реала никогда не будет дружеского микроклимата
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+1
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.03.2020 в 09:51
Глупое муслимское порося
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-1

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