"Это может привести к проблемам". Гризманн не готов прокомментировать конфликт Бензема и Жиру
Толерантный Антуан
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн высказался в прямой трансляции на Twitch о критике Карима Бензема в адрес Оливье Жиру. Ранее нападающий "Реала" в прямом эфире Instagram, отвечая на вопрос о сравнениях с игроком "Челси", заявил: "Давайте не путать "Формулу-1" с картом".
"Не могу комментировать – это может привести к проблемам. Мне нравится Жиру, он хороший игрок, который помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. Это важное событие в жизни".
Карим уже успел немного смягчить свои слова, а также получить ответ от самого Оливье.
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Источник:le10sport
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