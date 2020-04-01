"Это может привести к проблемам". Гризманн не готов прокомментировать конфликт Бензема и Жиру

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн высказался в прямой трансляции на Twitch о критике Карима Бензема в адрес Оливье Жиру. Ранее нападающий "Реала" в прямом эфире Instagram, отвечая на вопрос о сравнениях с игроком "Челси", заявил: "Давайте не путать "Формулу-1" с картом".

"Не могу комментировать – это может привести к проблемам. Мне нравится Жиру, он хороший игрок, который помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. Это важное событие в жизни".

Карим уже успел немного смягчить свои слова, а также получить ответ от самого Оливье.