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Экс-капитан Барсы рассказал, как коммунизм сорвал переход в Реал, и о лучшем матче – победе над СССР на ЧМ

Общие новости
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Помните Георге Попеску?

Экс-капитан Барсы рассказал, как коммунизм сорвал переход в Реал, и о лучшем матче – победе над СССР на ЧМ
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Бывший лидер каталонской "Барселоны" и ключевой футболист сборной Румынии конца прошлого века Георге Попеску пообщался с журналистом The Athletic и вспомнил важные моменты игровой карьеры. В частности, переезд из Румынии в 1990 году.

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"У меня было предложение от "Реала", но я ничего не знал об этой команде. Не было никакой информации – мы были коммунистической страной, поэтому, я не следил за ними и не осознавал их величие. Да, карьера могла сложиться по-другому, но я всем доволен. Когда я переходил в "Барселону" в 1995 году, то был уже полностью подготовлен".

"У нас не было никаких контактов с Западом – всегда, когда играли с тамошними командами, то были похожи на… В общем, Румыния выглядело плохо по сравнению с большими сборными. Но в этом прелесть коммунизма: понимать, что где-то там был кто-то лучше, но оставаться в своей коробке".

"Победа над СССР (прим. ред – Попеску употребляет термин Россия) со счетом 0:2 на ЧМ-1990 – это лучший мой матч за сборную Румынии. Было невероятно осознавать, что мы, два лидера – Хаджи и Попеску, сумели вместе уверенно вести команду к успеху. В главной команде страны все строилось вокруг нас".

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В статье: Румыния Барселона Георге Попеску Реал (Мадрид) сборная СССР СССР
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Источник:
The Athletic

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