Читатели Marca определили лучшего футболиста всех времен
Опрос проводился среди болельщиков
Испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей, кого они считают лучшим футболистом всех времен.
В финале турнира форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси: за португальца проголосовали 246 тысяч человек, за аргентинца – 209 тысяч.
На ранних стадиях Криштиану Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону, а Месси был сильнее Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.
В голосовании за третье место Роналдо опередил Диего Марадону.
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
02.04.2020 в 16:30
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okolegko (Київ)
02.04.2020 в 16:26
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