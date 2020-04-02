Читатели Marca определили лучшего футболиста всех времен

Испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей, кого они считают лучшим футболистом всех времен.

В финале турнира форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси: за португальца проголосовали 246 тысяч человек, за аргентинца – 209 тысяч.

На ранних стадиях Криштиану Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону, а Месси был сильнее Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.

В голосовании за третье место Роналдо опередил Диего Марадону.