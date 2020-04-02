  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Читатели Marca определили лучшего футболиста всех времен

Общие новости
(1 голосов)

Опрос проводился среди болельщиков

Читатели Marca определили лучшего футболиста всех времен
Новина українською

Испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей, кого они считают лучшим футболистом всех времен.

В финале турнира форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси: за португальца проголосовали 246 тысяч человек, за аргентинца – 209 тысяч.

На ранних стадиях Криштиану Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону, а Месси был сильнее Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.

В голосовании за третье место Роналдо опередил Диего Марадону.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
02.04.2020 в 16:30
А почему не Пеле?
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
02.04.2020 в 16:26
Хє-хє-хє. Якби опиування проводили в Білорусі, мабуть переможцем виявився б Глєб або Мілевський
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...