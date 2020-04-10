Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ. Анонс и ставка на матч

Этот матч по праву может считаться центральным в четвертом туре, ведь единоличный лидер отправляется в гости к команде, идущей на пятом месте. Есть также субботний поединок "Слуцка" и "Витебска", а это, на секундочку, противостояние команд из топ-4, хоть и не самое громкое по именам соперников.

Команда Юрия Пунтуса впервые пропустила только в третьем туре, тогда же она в первый раз в нынешнем сезоне потеряла очки. "Студенты" же до сих пор идут без потерь, так надолго ли хватит молодецкого задора "Энергетика-БГУ"?

Беларусь, Высшая лига, 4-й тур

Стадион: "Торпедо" (Жодино)

Главный арбитр: Виктор Шимусик

Торпедо-БелАЗ 16:00 Энергетик-БГУ

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция на ТВ канале Спорт-1

Две минимальные победы на старте, да еще и без пропущенных голов, сделали "Торпедо-БелАЗ" грозной силой, с которой необходимо считаться. Но уже поединок в Минске против "Динамо" (0:2) дал серьезный повод усомниться в изначальных оценках. В условиях необходимости отхода от привычного плана жодинцы чувствуют себя максимально дискомфортно.

Илья Кухарчик и Габриэль Рамос не вышли в стартовом составе против "Динамо", что также послужило причиной столь однозначного поражения. Полагаем, что эти исполнители вернутся в старт против лидера.

Ориентировочный состав Торпедо-БелАЗ (4-4-2): Бушма - Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов - Кухарчик, Хачатурян, Павлюковец, Антилевский - Горбачик, Рамос.

В каждом из первых трех матчей чемпионата букмекеры предлагали на победу "студентов" коэффициент значительно выше двойки, а против БАТЭ он и вовсе равнялся 10. Тем не менее, подопечным Владимира Белявского неизменно удавалось посрамить экспертов и добыть положительный результат. В прошлом туре "Энергетик-БГУ" уверенно обыграл "Минск" (2:0) в лобовой встрече лидеров и единолично возглавил таблицу.

Не было повода менять победный состав "Энергетику-БГУ", разве что можно было ждать на поле Шахбоза Умарова, который в каждом из предыдущих матчей удачно выходил на замену. Однако в третьем туре схлопотал удаление основной опорник Айк Мосаханян, что потребует его замены молодым Совпелем. Также ждем, что вратарскую позицию вновь займет с первых минут Леско, который защищал ворота "студентов" в стартовых двух турах.

Ориентировочный состав Энергетика-БГУ (3-5-2): Леско - Мирошников, Шкурдюк, Сокол - Гирс, Носко, Совпель, Твен, Мавату - Атеменге, Яхшибаев.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

В четырех из пяти последних очных встреч команд пробивался "тотал больше 2,5".

Две последних игры этих коллективов в Жодино принесли ничейный счет - 0:0 и 3:3.

Только раз в пяти последних домашних встречах "Торпедо-БелАЗ" смог забить более одного гола.

Более одного мяча за матч "Энергетик-БГУ" в нынешнем сезоне еще не пропускал.

Прогноз

Пора бы все-таки терять очки "студентам", несмотря на прекрасную форму Яхшибаева и других молодых игроков "Энергетика-БГУ". Полагаем, что решающее значение будет иметь отсутствие Мосаханяна, а успех жодинцам принесет прежде всего организованная игра в обороне.

Ставка: Победа "Торпедо-БелАЗ" за 2.19