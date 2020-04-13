  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Футбол и политика. От кого зависит игра миллионов

Общие новости
(1 голосов)

Свежее видео от Фолстена

Футбол и политика. От кого зависит игра миллионов
Новина українською

Многие футболисты частенько грешат фразой "Футбол вне политики", но так ли это? В этом видео вы узнаете, от кого зависит игра миллионов, кто стоит за огромными трансферами и как благодаря им, весь мир закрывает глаза на ужасные события вокруг.

Футбол безоговорочно В политике, а точнее — она в нем. И вам это докажет Фолстен в своем видео "Футбол и политика. От кого зависит игра миллионов". Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Неймар Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...