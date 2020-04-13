Многие футболисты частенько грешат фразой "Футбол вне политики", но так ли это? В этом видео вы узнаете, от кого зависит игра миллионов, кто стоит за огромными трансферами и как благодаря им, весь мир закрывает глаза на ужасные события вокруг.

Футбол безоговорочно В политике, а точнее — она в нем. И вам это докажет Фолстен в своем видео "Футбол и политика. От кого зависит игра миллионов". Приятного просмотра!