AS: УЕФА планирует завершить чемпионаты до конца июля, оставив август под еврокубки
Очередной новый план?
Сегодня УЕФА провела встречу с Ассоциацией европейских клубов.
По информации AS, планируется завершение европейских чемпионатов до 31-го июля. Однако, если какая-то из лиг не вложится в срок, то им будет предоставленно дополнительно время.
Данное решение позволит в августе сосредоточиться клубам на еврокубках. Вероятнее всего, четвертьфиналы и полуфиналы будут сыграны в один матч.
Ранее сообщалось, что УЕФА получило рекомендацию от ВОЗ.
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