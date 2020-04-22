AS: УЕФА планирует завершить чемпионаты до конца июля, оставив август под еврокубки

Сегодня УЕФА провела встречу с Ассоциацией европейских клубов.

По информации AS, планируется завершение европейских чемпионатов до 31-го июля. Однако, если какая-то из лиг не вложится в срок, то им будет предоставленно дополнительно время.

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Данное решение позволит в августе сосредоточиться клубам на еврокубках. Вероятнее всего, четвертьфиналы и полуфиналы будут сыграны в один матч.

Ранее сообщалось, что УЕФА получило рекомендацию от ВОЗ.